Carantina se prelungeste cu inca 7 zile in localitatea Berceni

Propunerea privind prelungirea masurii de carantinare zonala pentru comuna Berceni a fost adoptata joi printr-o hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, dupa analiza de risc privind raspandirea virusului SARS-CoV-2 in localitate intocmita de Directia de Sanatate Publica Ilfov si avizata de catre Institutul National de Sanatate Publica.Conform datelor transmise de DSP Ilfov, in localitatea Berceni rata de incidenta cumulata a infectiei cu noul coronavirus calculata joi a atins valoarea de 7,66/1.000 locuitori Prefectura Ilfov a mai anuntat ca, in urma evaluarii analizei de risc privind localitatea Clinceni inaintata de DSP Ilfov Institutului National de Sanatate Publica, a fost avizata ridicarea carantinei pentru aceasta comuna, cu satele apartinatoare Clinceni, Olteni si Ordoreanu. In Clinceni, rata de incidenta cumulata a infectiei cu SARS-CoV-2 in ultimele 7 zile a scazut de la 5,88/1.000 locuitori la 4,68/1.000 locuitori.Din momentul ridicarii carantinei, in Clinceni devin aplicabile prevederile din Hotararea CJSU Ilfov nr. 64/6 decembrie, in vigoare pana pe 20 decembrie, ora 20,00. Hotararea prevede inchiderea restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor. Activitatea acestora in interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate. De asemenea, este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, precum si a cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte.