Carantina zonala pentru orasul ilfovean Magurele va fi ridicata incepand de sambata, ora 22.00

"In urma evaluarii analizei de risc a comunitatii din orasul Magurele, judetul Ilfov, inaintata de catre DSP Ilfov Institutului National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, pe baza procedurii de avizare existenta la nivelul INSP - CNSCBT, a fost avizata ridicarea carantinei zonale pentru orasul Magurele, judetul Ilfov", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, potrivit datelor transmise de catre DSP Ilfov, in orasul Magurele, rata de incidenta cumulata in ultimele 7 zile a scazut de la 6,63/1.000 locuitori la 5,10/1.000 locuitori.