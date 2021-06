Asociatia Pro Infrastructura: Lucrari in ritm de melc pe Drumul Expres intre Craiova si Bals

"In trecut, italienii de la Tirrena Scavi au demonstrat capacitatea de a livra autostrazi la timp, de exemplu pe A3 (Gilau) si A1 (Timisoara-Lugoj), dar pe acest santier evolutia este dezamagitoare. Ieri a fost semnata si ultima autorizatie de construire, aproximativ 3,3 km din totalul de 17. Se poate vedea cu usurinta la inceputul filmarii ca suprafata respectiva are diverse culturi agricole nederanjate", arata asociatia."Fiindca intreg lotul este acum autorizat, cerem antreprenorului ca in cel mai scurt timp posibil sa-si mareasca mobilizarea semnificativ. Vara este excelenta pentru lucrari de terasamente, iar un constructor serios ar putea asterne asfalt pe o mare parte din lot in acest an, si ar deschide traficul anul viitor", completeaza Asociatia Pro Infrastructura.