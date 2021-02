Care sunt capcanele de care sa te feresti cand faci un credit urgent online

Cel mai adesea ne putem regasi in situatia de a avea nevoie urgenta de bani pentru o problema neprevazuta. Iar atunci, daca iti lipsesc "banii pusi deoparte pentru zile negre", va trebui sa apelezi la rude sau prieteni pentru a iesi din impas. Insa in cazul in care nici acestia nu au cum sa te ajute, cel mai probabil te vei gandi la un imprumut rapid nebancar. Iar acestea vor fi intotdeauna alternativa cea mai la indemana atunci cand ai nevoie urgenta de bani. Si aceasta cu atat mai mult cu cat in Romania functioneaza destul de multe institutii financiare nebancare (IFN) dispuse sa te imprumute si care se afla "la doar un click distanta".Asadar, principalul atu al acestor imprumuturi este rapiditatea cu care sunt ele acordate clientilor, iar conditiile de eligibilitate fac pe aproape oricine sa se califice pentru un credit cu aprobare pe loc . Cum analiza documentelor se face pe loc (copie dupa cartea de identitate, dovada obtinerii unui venit constant lunar si un cont bancar), cel mai adesea online, puteti intra in posesia banilor in cel mult 24 de ore. Insa ceva usor de obtinut si foarte repede vine de obicei cu anumite costuri care, daca nu esti atent, te pot destabiliza si mai tare din punct de vedere financiar. Insa pretul final platit nu este singura capcana pentru cei care fac un imprumut rapid nebancar.Capcanele creditelor cu aprobare pe locDe cele mai multe ori, clientii nu citesc in intregime contractele sau, mai mult, nu inteleg anumite clauze care, nerespectate sau incalcate, ajung sa-i supra-indatoreze. In unele cazuri, penalitatile sunt foarte mari si se acumuleaza in cascada. De asemenea, deoarece dobanzile sunt considerabil mai mari decat la banci, trebuie sa mergeti din start pe ideea unui astfel de imprumut pe termen scurt sau de cel mult cateva luni. Din acelasi motiv, nu este recomandat sa imprumutati sume mari deoarece veti ajunge sa platiti foarte mult inapoi, mai ales daca intarziati cu plata ratelor.Totodata ar trebui sa tineti cont ca un credit urgent online nu este recomandat pentru achitarea altor imprumuturi deoarece se creeaza falsa iluzie ca ai scapat de o parte a datoriilor. De fapt, printr-un astfel de imprumut, daca faci un singur pas gresit, te adancesti si mai tare in datorii. De asemenea, nici nu ar trebui sa accesezi un astfel de credit pentru cine stie ce cumparaturi banale, sa-ti platesti anumite taxe de scolarizare ori studii sau ca sa-ti cumperi un autoturism. Si aceasta deoarece, daca nu rambursezi banii la timp, te vei trezi cu penalizari foarte mari. Iar atunci cand sunteti in imposibilitatea de plata se va ajunge la executarea silita. Mai mult, puteti avea surpriza neplacuta sa fiti inregistrati in Biroul de Credite si astfel veti avea un istoric financiar negativ. Iar aceasta va atrage dupa sine dificultatea sau chiar imposibilitatea de a obtine alte credite pe viitor.Nu in ultimul rand, puteti cadea in capcana de a imprumuta o suma mai mare decat aveti nevoie. Si aceasta deoarece usurinta cu care puteti face rost de bani poate deveni un viciu. Cel mai bine ar fi sa chibzuiti atent si sa imprumutati doar atat cat va este necesar pentru a depasi un anumit moment dificil. Si nu imprumutati de la primul IFN "care va iese in cale" pe internet, ci studiati cu atentie toate ofertele. O comparatie intre cele 13 IFN-uri din Romania gasiti pe site-ul creditdoctor.ro , de unde puteti alege ceea ce vi se potriveste cel mai bine.