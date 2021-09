Situația financiară pe termen lung, motivul principal de îngrijorare pentru generațiile Millenials și Z STUDIU

Stresați permanent din cauza lipsei banilor

Conform sursei citate, studiul realizat în 45 de țări din întreaga lume , inclusiv în România, notează că pandemia COVID-19 a creat incertitudine cu privire la viitorul financiar al celor două generații.Prin urmare, 44% din românii Millennials sunt stresați tot timpul din cauza asta, în timp ce media globală este de 41%.De asemenea, 51% din respondenții din România ai generației Z sunt stresați aproape permanent, mai arată studiul citat.Pentru Millennials, sursele principale de stres sunt situația financiară pe termen lung (61% în România vs. 46% la nivel global), bunăstarea familiei (57% dintre români vs. 46% la nivel global), locul de muncă și perspectivele de carieră (56% vs. 41%), starea de sănătate fizică și mentală (51% vs. 33%).În schimb, pentru Generația Z, principalul factor de stres este legat de bunăstarea familiei (66% în România vs. 47% global), urmat de aspectele ce țin de carieră (62% vs. 50%), situația financiară pe termen lung (58% vs. 48%) și starea de sănătate fizică și mentală (48% vs. 35%).