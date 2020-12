Topul judetelor cu cele mai multe cazuri de COVID-19 din ultima saptamana

Ponderea cazurilor confirmate si a deceselor pe judete

Ponderea deceselor pe categorii de varsta

Caracteristicile cazurilor confirmate

Caracteristicile deceselor

Ponderea cazurilor confirmate pe grupe de varsta si sex

Astfel, pana la 27 decembrie 2020, 95,1% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 84,5% din totalul deceselor au survenit la persoane de peste 60 de ani, iar 59,7% dintre decese erau intalnite la barbati, arata Agerpres.In saptamana 21-27 decembrie 2020, 34,9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in municipiul Bucuresti si in judetele Timis, Ilfov, Constanta si Cluj. De asemenea, 36% din totalul deceselor au fost inregistrate in municipiul Bucuresti si in judetele Constanta, Timis, Bihor si Prahova.Ponderea cazurilor confirmate pe categorii de varsta: categoria 40-49 ani a fost cea mai afectata; grupele de varsta 0-9 si 10-19 ani, cel mai putin afectateReferitor la cazurile confirmate in functie de varsta, cel mai mare procent este asociat, si in intervalul 21-27 decembrie 2020, cu categoriile de varsta 40-49 ani (aproximativ 23%) si 50-59 ani (aproximativ 20%).Categoriile de varsta 30-39 ani si 60-69 ani erau asociate, pana la 27 decembrie 2020, cu procente relativ apropiate de infectare (aproximativ 14%, respectiv cca 13%). Grupele de varsta cel mai putin afectate de noul coronavirus raman, si dupa acest interval, 0-9 ani (aproximativ 2,5%), 10-19 ani (aproximativ 3%), peste 80 de ani (aproximativ 5%), 70-79 ani (aproximativ 7,5%), 20-29 ani (aproximativ 8%).Analiza deceselor pana la 27 decembrie 2020 indica faptul ca persoanele cu varste cuprinse intre 70-79 ani, peste 80 de ani si 60-69 ani sunt cele mai afectate: aproximativ 32,5% (70-79 ani), aproximativ 27% (peste 80 de ani) si aproximativ 25% (60-69 ani).Grupa de varsta 50-59 ani are un procent de decese de aproximativ 10%, in timp ce persoanele din categoria 40-49 ani au un procent de mortalitate de aproximativ 4%. Procentele de mortalitate corespunzatoare grupelor de varsta 20-29 de ani (aproximativ 0,5%) si 30-39 de ani (aproximativ 1%) erau, la 27 decembrie, sub 3%.Dintre cazurile analizate pana la 27 decembrie 2020, aproximativ 45,9% (283.581) erau de sex masculin, 0,7% erau cazuri de import (4.302), iar 1,5% (9.312) erau reprezentate de personal sanitar.Varsta medie a persoanelor infectate cu COVID-19 era, pana la data mentionata, de 47 de ani, mai informeaza raportul. Numarul de persoane vindecate era, pana la 27 decembrie, de 87,9% (543.341 persoane). Cu o saptamana in urma, numarul de persoane vindecate era de 84,5% (501.896 persoane).Pana la 27 decembrie 2020, din totalul deceselor analizate, varsta medie a persoanelor decedate era de 71 de ani, 59,7% (9.149 persoane) fiind de sex masculin.De asemenea, 95,1% dintre persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate: afectiuni cardiovasculare (70,7% - 10.844 persoane), diabet (33,1% - 5.083 de persoane), afectiuni neurologice (22% - 3.380 de persoane), obezitate (18,6% - 2.858 de persoane), afectiuni renale (17,2% - 2.637 de persoane), afectiuni pulmonare (12,2% - 1.869 de persoane), neoplasm (10,8% - 1.662 de persoane), altele (17,6% - 2.706 de persoane), releva Raportul CNSCBT.In ceea ce priveste ponderea imbolnavirilor pe grupe de varsta si sex, se observa ca, atat la femei, cat si la barbati, cele mai afectate grupe de varsta sunt 40-49 ani (aproximativ 22,5% la femei si 20% la barbati) si 50-59 ani (aproximativ 20% la femei si aproximativ 19% la barbati).De asemenea, atat barbatii, cat si femeile de 30-39 de ani erau afectati in proportie de aproximativ 17%.Referitor la ponderea deceselor pe grupe de varsta si sex, se observa, la 27 decembrie 2020, ca ponderea deceselor, atat la femei, cat si la barbati, era mai mare la grupa de varsta 70-79 ani (aproximativ 32% la femei si aproximativ 33% la barbati).La femei, urmatoarele categorii cele mai afectate erau peste 80 de ani (aproximativ 31,5%) si 60-69 de ani (aproximativ 24%). La barbati, urmatoarele grupe de varsta cele mai afectate erau 60-69 de ani (aproximativ 27%) si peste 80 de ani (aproximativ 24%).CITESTE SI: