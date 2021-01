Carmen Dorobat, fosta sefa de la Infectioase din Iasi, s-a infectat cu noul coronavirus, dupa ce s-a vaccinat

"Am facut un drum saptamana trecuta la Bucuresti . Niciuna dintre persoanele cu care am intrat in contact nu era suspecta de COVID 19. Nu am luat infectia din spital pentru ca in spital stiu sa ma protejez. Dar iata ca euforia Sarbatorilor ne face uneori sa si gresim. Desi m-am protejat mereu, nu stiu cum de s-a intamplat", a declarat Carmen Dorobat, medic primar in Boli Infectioase, potrivit Ziarul de Iasi Sotul fostului manager, medicul Gheorghe Dorobat, a fost confirmat, de asemenea, cu infectia cu noul coronavirus. Cei doi se afli sub tratament, in izolare la domiciliu.Medicul precizeaza ca simptomele au fost "aproape de neluat in seama", debutand cu o tuse usoara, cu stare subfebrila, de 37;37,2 grade si lipsa poftei de mancare."Sunt un pacient extrem de ascultator. Si intotdeauna am spus ca nici un medic nu se poate trata pe el, am apelat la profesorul Streinu Cercel care mi-a spus cum sa procedez",a mai spus Carmen Dorobat.Medicul precizeaza ca vaccinul a avut un efect benefic si va face rapelul peste cateva saptamani.Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, Carmen Dorobat, este condamnata alaturi de sotul sau, Gheorghe Dorobat, definitiv, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar de luare de mita.