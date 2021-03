Pretul carnii ar putea creste inainte de Paste, anunta producatorii

Pretul carnii de porc la poarta fermei a ajuns la 5,5-6 lei pe kilogram, cu 20% mai putin fata de anul trecut, a declarat pentru News.ro , presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), Ioan Ladosi, care a precizat ca in preajma Pastelui este posibil ca pretul carnii de porc sa creasca."Pretul carnii de porc a ajuns la poarta fermei la 5,5- 6 lei in acest moment. Pretul este cu 20% sub cel de anul trecut. Este greu de prezis daca se va modifica pretul carnii in preajma sarbatorilor. Exista o tendinta de crestere cu 1-2 zile inainte de Paste. In perioada postului scade consumul de carne, iar in saptamana premergatoare Pastelui este posibila modificarea pretului pe baza cresterii cererii", a declarat Ladosi.In magazine, un kilogram de pulpa de porc ajunge la 19 lei. Ladosi a mai spus ca in 2020 au fost sacrificati 3,7 milioane de porci, in scadere cu 12% fata de 2019, cand 4,2 milioane de porci au ajuns la abatoare.