Cartea de identitate electronica nu este obligatorie, dar nu mai poti calatori in strainatate fara ea

"Cand vorbim despre identitatea electronica, in ultima perioada s-au speculat foarte multe informatii mai mult sau mai putin adevarate in zona publica. Ce e important e ca aceasta carte electronica de identitate va putea oferi cetateanului roman posibilitatea de a interactiona in format digital cu institutiile publice si asta alaturi de alte doua proiecte pe care Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei le implementeaza. E vorba despre nodul eIDAS care va permite comunicarea datelor dintre institutiile guvernamentale din Romania impreuna cu toate celelalte institutii de la nivel european. Practic, identitatea noastra va putea circula in toata Uniunea Europeana si identitatea celorlalti cetateni europeni va putea fi recunoscuta de institutiile publice din Romania", a explicat Oprea.Acesta spune ca procesul de identificare electronica va fi completat de platforma software centralizata PSCID, prin care, cu o logare unica, fiecare cetatean din Romania poate naviga in orice platforma electronica."(...) ca si completare a acestui proces de identificare electronica a cetateanului roman, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei are, in acest moment, in implementare proiectul PSCID, platforma software centralizata de identitate digitala care va actiona ca poarta unica de intrare in toate platformele de e-Guvernare din Romania."Octavian Oprea a dat si un exemplu: "Asa cum in momentul de fata ne logam cu Facebook si Gmail intr-o platforma privata, ne vom putea loga cu aceasta identitate electronica o singura data si vom putea naviga nestingheriti in orice platforma electronica.""Ea nu va fi obligatorie, pentru ca exista, din pacate, si cetateni care pun la indoiala modul in care datele sunt stocate, faptul ca aceasta carte de identitate electronica le va incalca anumite drepturi, ceea ce nu e adevarat. Lor le vom putea oferi posibilitatea de a fi beneficiarii in continuare a unei simple bucati de plastic cu care se vor putea identifica in fata institutiilor publice din Romania, dar nu vor mai putea calatori in afara granitelor tarii", a explicat seful ADR.Conform datelor ADR, proiectul privind crearea Platformei Software Centralizate pentru Identificare Digitala - PSCID este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiei (TIC) pentru o economie digitala competitiva.Valoarea proiectului se ridica la aproximativ 99,94 milioane de lei, din care circa 84,3 milioane de lei reprezinta finantare nerambursabila din FEDR, prin POC. Perioada de implementare este 1 septembrie 2020 - 31 august 2023.