Cartea de identitate electronica devine realitate. Ministrul Cercetarii anunta ca ar putea fi disponibila in luna august

Achizitii publice transparente

"Acesti pasi legislativi, cum ar fi adoptarea regulamentului privind identificarea la distanta, sunt in curs de a fi legiferati in Parlament, asa ca putem fi optimisti ca in luna august vom putea beneficia de aceasta noua carte de identitate, care sa aiba dublu rol, atat identificarea digitala, cat si posibilitatea de a semna electronic cu ajutorul ei", a afirmat ministrul la DCNews, in cadrul dezbaterii "Digitalizarea Romaniei, Prioritate Zero".El a vorbit si de principiile digitalizarii si de nevoia de transparenta in acest domeniu."Statul n-ar trebui sa nationalizeze digitalizarea. Aici ar trebui sa fie o relatie sanatoasa intre mediul privat si stat, dar nu oricum. Statul trebuie sa isi faca partea lui, adica sa asigure conditii de concurenta corecta in digitalizare , pentru a nu mai fi suspiciuni, povesti, cum au fost in ultimii 20 de ani", a apreciat Teleman.In acest sens, a mentionat nevoia de transparentizare a modului in care se fac achizitiile publice, anume punerea in dezbatere publica a caietelor de sarcini.Totodata, ministrul a spus ca solutiile digitale achizitionate de stat trebuie sa fie sustenabile si trebuie sa fie testate, mentionand "total cost of ownership", anume "cat ne costa sa achizitionam o solutie software"."De multe ori, costurile indirecte au fost omise si asta a dus la incapacitatea, inutilitatea unor solutii", a precizat el.