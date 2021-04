Dezastru ecologic in Cartierul Henri Coanda din Voluntari: dejectiile din case se varsa direct in lac. Proprietarii risca amenzi VIDEO

"Cartier de case foarte frumoase in jurul Bucurestiului, construite fara niciun fel de canalizare sau o infrastructura. Canalizarea este in plan, vedem gurile de canal. Totusi, pana sa ajungem la o canalizare, oamenii folosesc alt tip de canalizare.Suntem impreuna cu comisarii Garzii de Mediu . Un lac care ar trebui sa fie o bijuterie pentru cei de aici si pentru bucuresteni, in fata sunt pistele de avion. Cam asa arata canalizarea in zona aceasta: frumos de tot, se varsa direct in lac. E un lac plin de mizerie , cu cartiere si case racordate direct la luciul apei. Asa se construieste in Voluntari si in 1 Mai. Nu e doar Voluntariul in acest caz, dar e emblematic.Foarte multa mizerie in salba de lacuri si, din pacate, e o sursa de infectie in momentul de fata.Comisarii Garzii de Mediu vor merge si vor lua casele la rand, vor verifica unde se duce aceasta canalizare, casa cu casa, si vor aplica sanctiunile respective.Nu e un caz unic: sunt foarte multe case din jurul Bucurestiului, care au astfel de canalizari. Proprietarii vor risca amenzi foarte mari", spune Octavian Berceanu in live-ul de pe pagina sa.