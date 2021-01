Colectia de primavara-vara a casei de moda Fragonard pune in evidenta traditiile si artistii romani

Intr-un mesaj publicat pe Facebook miercuri, diplomatul roman a transmis: "O mare bucurie in aceasta dimineata. Celebra casa de moda si parfumuri Fragonard ne-a invitat pentru avanpremiera colectiei de primavara - vara, care se numeste pur si simplu Couleurs roumaines.Si, intr-adevar, cand intri in magazinul de langa Madeleine, te coplesesc culorile din universul artizanal romanesc. Covoare, perne, haine, obiecte artizanale - totul e facut ca sa scoata in evidenta traditiile romanesti si pe artistii romani.La loc de cinste sunt delicatele obiecte in ceramica alb-albastra de Saschiz, iar numele mestesugarilor, povestile lor si harta Romaniei sunt trecute cu multa atentie".El a continuat: "Agnes Costa, proprietara marcii Fragonard, mi-a marturisit ca proiectul a fost posibil si gratie doamnei Andreea Diana Tanasescu de la asociatia La blouse roumaine, care a facut legatura cu comunitatile de artizani si mestesugari.Multumiri din partea noastra, vom fi foarte fericiti sa vedem motivele si culorile din Romania in aceasta vara, pe strazile Parisului".