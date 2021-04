Studiu: Romanii sunt tot mai dispusi sa accepte casatoriile intre persoane de acelasi sex. "Se observa o trecere de la toleranta la intelegere"

principalele valori ale romanilor in aceasta perioada;

atitudinea romanilor fata de casatorie si familie;

atitudinea romanilor fata de persoanele din comunitatea LGBT si fata de casatoria intre persoane de acelasi sex.

"Tara noastra merge intr-o directie foarte buna pentru comunitatea LGBT, o directie in care vedem ca anumite momente din istorie nu se pot repeta", a spus referitor la studiu Teodora Rosetti, directorul executiv al ACCEPT.Cercetarea cu privire la valorile romanilor a avut loc in luna ianuarie 2021 si a abordat trei teme mari:"Putem observa un nivel relativ crescut de acceptare a cuplurilor de acelasi sex si a drepturilor pe care acestea doresc si ar trebui sa le aiba, legale, cresterea copiilor, si constatam un trend de crestere fata de acum trei ani, cand a avut loc referendumul. Romanii incep sa fie mai deschisi. Se observa o trecere de la toleranta la intelegere", a spus Acatrinei.Cele mai importante valori pentru romani sunt: familia, sanatatea, credinta, onestitatea si respectul.Motivele pentru casatorie sunt: pentru a intemeia o familie (69%), din dragoste (63%), pentru a construi o viata impreuna (31%), pentru a fi uniti in fata lui Dumnezeu (25%).Dintre respondenti, 68% considera ca toate familiile ar trebui protejate prin lege in Romania, inclusiv familiile formate din persoane de acelasi sex. Cat ii priveste pe tineri (18-34 de ani), 76% sunt de aceasta parere.Mai mult de 60% dintre romanii care cunosc persoane gay din familie sunt de acord cu casatoria intre persoanele de acelasi sex.Intrebati care cred ca sunt motivele pentru care persoanele LGBT doresc sa se casatoreasca, din total, 25% nu au stiut sa raspunda, insa cei mai multi au ales "din dragoste", apoi "pentru a intemeia o familie" si "pentru a construi o viata impreuna".Cat priveste reglementarea casatoriei intre persoane de acelasi sex , 43% dintre respondenti considera ca familiile de acelasi sex au nevoie de o forma de protectie legala in Romania, iar dintre tineri, 56% au ales acest raspuns.62% dintre romanii care se pozitioneaza pro fata de casatoria intre persoanele de acelasi sex sunt de acord cu cresterea copiilor in cadrul acestor familii, in timp ce 22% dintre cei care se pozitioneaza impotriva casatoriei recunosc ca persoanele gay pot fi sau sunt deja parinti si au nevoie de protectia legii.Daca legalizarea casatoriei intre persoane de acelasi sex le-ar putea influenta viata personala, aproximativ trei sferturi dintre romani cred ca asta nu ar avea niciun impact. Aproximativ 25% apreciaza ca ar fi negativ afectati de asta.La intrebarea despre cum percep diverse drepturi ale persoanelor din comunitatea LGBT, peste 60% considera ca aceste persoane trebuie respectate si 51% sunt de acord cu dreptul de mostenire.Cord-Meier Klodt, ambasadorul Germaniei la Bucuresti , a transmis un mesaj video de sustinere si a remarcat importanta evolutiei pozitive a perceptiei romanilor. El a subliniat ca nimeni nu trebuie discriminat."Rezultatul studiului este foarte relevant si profund european. Ne ofera o adevarata raza de speranta, pentru ca ne demonstreaza clar ca in societatea romaneasca s-a produs o schimbare importanta a modului de gandire. Ideea europeana e, inainte de toate, una a incluziunii. Nimeni nu trebuie marginalizat din niciun motiv", a spus Klodt.Sondajul a fost realizat telefonic, pe un esantion de 1.064 de subiecti.Cercetarea sociologica a fost realizata de Cult Market research si The Street pentru Asociatia ACCEPT. Marja de eroare este de +-3%.