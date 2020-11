Cat de benefic este lucrul de acasa. Psiholog: Trebuie data o semnificatie pozitiva acestei perioade

Lucrul de acasa - productivitate sau relaxare?

Beneficiile lucrului de acasa

Dificultatile lucrului de acasa

Solutii pentru cei carora li s-au inrautatit starea emotionala

Este de viitor lucrul de acasa?

Psihologul Mirela Zivari a explicat pentru Ziare.com care sunt beneficiile pe care le aduce munca de acasa, ce dificultati pot aparea, dar si cum pot fi rezolvate."Nu putem vorbi despre o evaluare corecta a eficientei pe care un angajat o are acasa sau mai bine zis o autoevaluare pentru ca in afara schimbarii de paradigma, lucrul la serviciu si lucrul acasa, este greu sa faci o evaluare doar prin prisma rapiditatii sau prin faptul ca esti mai concentrat", a explicat psihologul.Insa, lucrurile se pot schimba. "Daca, ca reuseste sa duca sarcinile la indeplinire intr-un timp mai scurt sau gaseste o serie de algoritmi noi de rezolvare a sarcinilor, pe termen lung lucrurile se schimba. In general, neavand o limita a timpului pana cand aceasta activitate se va desfasura acasa vor aparea foarte multe modificari, fie in zona anxietatii, fie in zona depresiei pentru ca,, in mod normal,, de bine, de apartenenta la familie si mai putin cu performanta profesionala", a adaugat psihologul."Oamenii castiga, nemaifiind nevoiti sa mearga de acasa spre munca. Faptul ca fac, de asemenea, luand masa acasa sau nemaiavand costurile legate de transport, iar din punct de vedere afectiv, cei care au familie se bucura de lucrul de acasa pentru ca, iar suportul afectiv in aceasta perioada este extrem de important", a mai spus Zivari."Cel mai greu este pentru cei care locuiesc singuri, care nu au un partener de viata, care nu au familia aproape si care lucreaza de acasa. Pentru ca acesti oameni puteau sa isi incarce din suportul grupului de lucru acele baterii afective care sa-i sustina in viata lor. Acum, lucrul acesta nu-l mai au", a explicat psihologul.Mirela Zivari spune ca de cele mai multe ori oamenii incearca prin preocuparile si dezvoltarea unor hobby-uri noi, prin dezvoltarea unor activitati sportive, sa sparga monotonia si posibilele modificari ale apetitului, ale somnului, ale dispozitiei."E nevoie de foarte mult activism, de un program organizat, de creativitate si de a da o semnificatie pozitiva acestei perioade, chiar daca ea pare extrem de urata si coplesitoare. Exista, in mintea noastra, posibilitatea de a gasi cateva beneficii chiar si dintr-un lucru care ni se pare de neacceptat", a adaugat psihologul."Este prematur sa ajungem acum la o concluzie. Noi suntem fiinte sociale si prin urmare, lipsa de contact, de suport din partea grupului poate sa afecteze negativ chiar si performanta profesionala.Oricat de individualista ar fi munca ta, e nevoie de suportul social pentru ca nevoia de afiliere, undeva, in piramida lui Maslow este destul de aproape de baza piramidei. De aceea, este greu de crezut ca noi putem sa functionam intr-o stare de echilibru, cu performanta crescuta de unii singuri", a mai explicat Zivari.Potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, aproape jumatate dintre romanii (48%) care muncesc de acasa apreciaza faptul ca nu mai petrec timp in trafic, insa, pe de alta parte, mai bine de un sfert dintre ei (26%) spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit.Citeste si: STUDIU Peste un sfert dintre romanii care muncesc de acasa spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit Conform cercetarii, in ceea ce priveste avantajele resimtite cand vine vorba despre munca de acasa, 45% dintre cei chestionati se bucura de programul de lucru mai flexibil, iar 42% indica drept avantaj major faptul ca pot petrece mai mult timp cu familia.Cu toate acestea, un sfert dintre romani simt ca nu au intimitate atunci cand lucreaza, iar 26% dintre ei spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit.Citeste si: Cum scapam de frica de moarte provocata de pandemie. Explicatiile preotilor si ale psihologilor