Cat de fantezista e testarea antigen in farmacii: "Sunt tot felul de limitari chiar si in cazul farmaciilor care si-ar dori sa se implice in testare"

Doar 15% din farmacisti voiau sa se implice in urma cu cateva luni

"Farmacistii au apucat sa se familiarizeze cu ideea ca vor avea posibilitatea sa testeze in farmacii si ca lucrul acesta va deveni o realitate. Nu mai e acel negativism initial. Unele prevederi legate de siguranta fluxului de lucru au fost preluate de Ministerul Sanatatii. Trebuie sa vedem exact care va fi modalitatea de pregatire a personalului, va fi preluata de Colegiul Farmacistilor din Romania impreuna cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. Initial, era implicat si DSP-ul insa acestea nu au resurse suficiente in acest moment", a explicat pentru Ziare.com farmacista Cristina Pavel, presedintele Asociatiei Farmaciilor Independente Ethica.Potrivit acesteia, sunt inca multe aspecte de clarificat."In ceea ce priveste farmaciile independente nu stim exact cate vor putea sa se inscrie in acest pilot. Problema e legata de spatiu. In spatiul interior sunt anumite riscuri, in spatii exterioare ramane sa vedem care va fi disponibilitatea autoritatilor locale de a pune la dispozitia farmaciilor spatii acolo unde exista. Sunt tot felul de limitari chiar si in cazul farmaciilor care si-ar dori sa se implice in testare", a explicat farmacista.In urma unui sondaj facut pe retelele de socializare, disponibilitatea farmacistilor de a se implica a fost foarte mare, a completat aceasta."Se intelege ca profesia de farmacist poate interveni in acest moment in controlul pandemiei prin a ajuta la testare. Doar ca ne dorim sa facem aceasta testare in conditii de maxima siguranta atat pentru noi cat si pentru pacienti. Jumatate dintre membrii nostri si-au aratat disponibilitatea de a participa la testare, in anumite conditii. Asta se aplica si pentru farmaciile din mediul urban", a mai spus farmacista."Inclusiv in mediul urban sunt farmacii care nu vor putea sa se incadreze in limitele legale impuse de lege in privinta spatiului avand in vedere ca ordinul presupune un spatiu delimitat de patru metri patrati nu prea ai in oficina unde sa ai si patru metri patrati disponibili si pentru testare dar si pentru a-ti desfasura restul activitatilor care sunt in mod normal in farmacie", a conchis Cristina Pavel.Doar 15% din farmacisti si-au exprimat dorinta de a face testare COVID-19 in farmacii, 70% au raspuns ferm ca nu isi doresc sa se implice iar 15% iau in calcul posibilitatea de a face aceste teste."Sunt cateva lucruri care trebuie puse la punct. Au venit propuneri aplecate din partea colegilor din tara. Pe de-o parte, cum sa se faca aceasta testare: daca intr-o cabina sau intr-un cort in fata farmaciei sau la geam, asa cum se practica in Austria. Acestea au fost cele trei propuneri ale noastre, urmeaza sa vedem care dintre ele vor fi incluse in ordinul final si care nu", a explicat pentru Ziare.com profesorul Dumitru Lupuliasa, presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania.