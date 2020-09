Cat de periculoasa este teama de imbolnavire cu COVID-19. Specialist: "Atunci cand iti e frica de ceva, imunitatea scade foarte tare"

Cerasela Rogen, specialist si coach transformational, a facut declaratii pentru Antena 3 , prin care explica cum poate fi tinuta teama sub control."Atunci cand iti este frica de ceva, imunitatea scade foarte tare. ADN-ul este o banda, iar cand suntem stresati, banda se contracta si dispar codul de imunitate si cel de atractivitate", a declarat Cerasela Rogen, potrivit sursei citate.Fiecare om are in corp bacterii prietenoase si virusi care nu dauneaza, dupa cum spune specialista, dar cand intervin frica si stresul se descarca cortizolul, un hormon de stres, iar terenul se transforma din alcalin in acid."Chiar si daca ne contaminam, dar avem o stare ridicata de imunitate, o stare de bine psihologica, nu se poate inmulti si virusul poate sa iti faca rau doar ca numar foarte mare. El se inmulteste foarte mult ca sa poata sa aiba o consecinta numita boala", a explicat Cerasela RogenIn plus, mai spune ea, este important sa radem, sa facem glume si sa ne inducem ideea ca suntem bine."Este foarte important sa ne uitam la o comedie, sa facem lucruri care ne bucura, macar in familie sa ne strangem copiii in brate, sa ne imbratisam intre noi pentru ca ne descarca foarte multa oxitocina, dopamina care alcanalizeaza corpul fizic si este foarte important. Important este sa radem, sa facem glume cat putem, chiar sa ne fortam", adauga Cerasela Rogen.