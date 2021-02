Cand vom avea produse medicale esentiale anti-COVID "Made in Romania"? "Nu poti sa produci vaccin in Centrul Capitalei! Linia de productie e veche!"

Institutul Cantacuzino, ping-pong intre guverne

"Actuala linie de vaccinare e improprie"

De ce investitie ar fi nevoie

Stimulentul minune produs la final de 2020

Saga mastilor produse la Romarm

Hexipharma, solutia "pe hartie" pentru lipsa de biocide

Concret, productia de masti de la Romarm, principalul furnizor de armament al statului a fost oprita dupa doar o luna, dupa ce linia de productie cumparata in aprilie 2020 din China cu 1,6 milioane de dolari s-a defectat, in timp ce Hexi Pharma , companie rechizitionata de autoritati in urma scandalului din 2016, cand a pus la dispozitia spitalelor dezinfectanti diluati, nu a mai produs niciun biocid desi asa acesta era planul anuntat de autoritati. Izoletele facute de Ministerul Apararii Nationale nu au mai fost nici ele folosite asa cum ar fi trebuit, mergandu-se uneori la pacienti suspecti de COVID-19 fara aceste echipamente.Acum, pe fondul lipsei de vaccin si discontinuitatilor cu care s-a confruntat si Romania in ultimele luna, fiind nevoita sa amane cu 10 zile vaccinarea la persoanele aflate in categoria a II-a, cu putine exceptii, o noua idee a fost lansata chiar de premierul Florin Citu . Aceea de a avea productie locala de vaccin anti COVID-19 si nu oriunde, ci la Institutul Cantacuzino, considerat a fi un "cartof fierbinte" de multe guverne si mutat , de-a lungul timpului, intre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Ministerul Apararii, in subordinea caruia se afla in acest moment "Romania va incerca sa produca vaccin COVID-19 la Institutul Cantacuzino. Romania nu va cumpara vaccin rusesc sau chinezesc. Am inceput discutiile, am fost intrebati daca dorim, daca avem capacitatea, am spus da, asteptam raspunsul Comisiei Europene in acest sens", a declarat premierul Florin Citu.Miscarea strategica a ridicat semne de intrebare in randul celor din sistemul de sanatate, avand in vedere ultima experienta de la Institutul Cantacuzino din 2013, cand desi a produs 400.000 de doze de ser antigripal, acestea nu au putut fi folosite pe populatie, Romania fiind nevoita la vremea respectiva sa faca o achizitie de vaccin gripal de la producatorii internationali de ser gripal."In atatia ani nu am reusit sa facem atatea vaccinuri pe care le faceam inainte si ne apucam acum de COVID. Nu mai este timp, decat daca in doi-trei ani s-ar face vaccinuri COVID pentru noile tulpini. Daca nu se investeste in noi linii de fabricatie si in tehnologie, Institutul Cantacuzino nu are cum sa produca vaccin.Linia de vaccinare e improprie si ca dimensiune si ca mod de instalare de inalta tehnologie. Si, oricum, nu ar putea fi vorba despre un vaccin nou, ci de preluarea unei licente de la o alta companie", a declarat Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP)."Este nevoie de o investitie de 20-30 de milioane de euro, e nevoie de un spatiu nou . Sunt necesare niste filtre, pornind de la filtrele de apa, continuand cu filtrele de aer, e nevoie de circuite, de o cladire care sa reziste la cutremur. Liniile astea nu se pot pune oriunde. Este esential sa poti asigura temperaturi inalte sau joase", a completat reprezentantul pacientilor, adaugand insa ca ideea nu este rea."A produce vaccin sub licenta altora si sub supravegherea lor ar fi o posibilitate, iar specialistii ar putea fi pregatiti, Romania avand o colaborare cu Institutul Pasteur din Franta. Ce e cert insa e ca nu poti sa faci vaccin in centrul Bucurestiului", a punctat Barbu.In prezent, la Institutul Cantacuzino , pe langa faptul ca acolo se afla centrul national de stocare anti COVID, exista un laborator national de referinta unde se fac diverse investigatii. In ceea ce priveste insa produsele care s-au mai facut in institut, cel mai recent este un supliment - Orostim-HV , pentru cresterea imunitatii, lansat pe final de 2020."Miscarea ar fi una strategica. Romania a mai incercat insa sa produca si masti, dar s-au facut alte aranjamente. Si cand au fost si alti producatori locali care s-au apucat sa faca masti in pandemie, nu au avut cu cine sa mai incheie contracte. Acum, exista stocuri la DSU, exista stocuri la Unifarm, exista stocuri prin spitale", a mai spus Vasile Barbu.De pilda, Romarm, producatorul national de armament, a intrat in atentia publica in aprilie 2020, cand fostul premier Ludovic Orban a anuntat ca a investit 1,6 milioane de dolari pentru productia de masti, ca solutie la lipsa acuta de materiale cu care se confruntau la vremea respectiva unitatile medicale.Realitatea s-a dovedit a fi diferita de cea prezentata de autoritati, iar linia automatizata pentru productia de masti s-a dovedit a nu face fata, astfel ca la scurt timp dupa ce a fost achizitonata, s-a defectat.Uzina de produse speciale de la Dragomiresti urma sa produca masti de tip FFP 3 si masti chirurgicale, cu o capacitatea de productie zilnica de 70.000 - 75.000 de masti FFP 3 si intre 300.000 - 350.000 de masti chirurgicale, conform autoritatilor. O investigatie RISE Project a aratat insa ca uzina din Dragomiresti fabricase doar 13.400 de masti, adica de peste 20 de ori mai putin decat anuntase premierul si ca existau si foarte multe rebuturi.Cu toate ca a fost demarata o ancheta pentru a vedea care au fost motivele pentru care productia de masti romanesti a fost oprita, nici in ziua de azi rezultatele anchetei nu au ajuns la urechile publicului.Tot la inceputul pandemiei, compania Hexipharma urma sa fierechizitionata de stat, pentru a produce biocide. Fostul ministru al Economiei, Virgil Popescu , a spus ca fabrica dispunea de resursele necesare pentru a face dezinfectanti la scara mare, fara ca acestia sa fie diluati.