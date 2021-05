Peste 25% din populatia in varsta de peste 16 ani din Romania este vaccinata cu cel putin o doza

Potrivit CNCAV, situatia vaccinarii in Romania pe grupe de varsta, valabila in 20 mai, la ora 12.00, arata ca 25.14% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu cel putin o doza (4.046.759 persoane), iar 19.18% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu schema completa (3.085.925 persoane).Totodata, 5.97% din populatia eligibila (16+) este vaccinata cu o singura doza (960.834 persoane).Astfel, 74.85% din populatia eligibila (16+) este nevaccinata (12.044.803 persoane).Populatia eligibila, adica in varste de peste 16 ani , este de 16.091.562 de persoane, conform datelor Institutului National de Statistica privind persoanele rezidente in Romania in anul 2020Pe categorii de varsta, situatia este urmatoarea:- 16-19 ani: schema completa de vaccinare 45.074 persoane; cu o singura doza 46.450 persoane; persoane nevaccinate 728.153.- 20-29 ani: schema completa de vaccinare 238.432 persoane; cu o singura doza 142.024 persoane; persoane nevaccinate 1.676.185.- 30-39 ani: schema completa de vaccinare 420.049 persoane; cu o singura doza 178.509 persoane; persoane nevaccinate 2.096.270.- 40-49 ani: schema completa de vaccinare 576.468 persoane; cu o singura doza 191.276 persoane; persoane nevaccinate 2.252.048.- 50-59 ani: schema completa de vaccinare 573.897 persoane; cu o singura doza 177.996 persoane; persoane nevaccinate 1.789.657.- 60-69 ani: schema completa de vaccinare 682.600 persoane; cu o singura doza 142.136 persoane; persoane nevaccinate 1.674.469.- 70-79 ani: schema completa de vaccinare 416.227 persoane; cu o singura doza 61.757 persoane; persoane nevaccinate 1.053.049.- 80+: schema completa de vaccinare 133.178 persoane; cu o singura doza: 20.686 persoane; persoane nevaccinate 774.972.