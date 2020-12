Cat mai costa o inmormantare? Se incadreaza pretul inmormantarii in ajutorul dat de la stat?

Cat costa locul de veci?

Cat costa ceremonia pentru locasul de cult?

Ce costuri presupun organizarea inmormantarii?

De asemenea, fiind puse in fata faptului implinit, acela de a inmormanta pe cineva drag, persoanele apropiate isi pun si intrebarea daca vor reusi sa faca fata cerintelor si traditiilor impuse de Biserica si de mostenirea culturala, mai ales daca nu au participat macar la o inmormantare in ultimii ani.Din fericire, exista specialisti pe mana carora se pot lasa cei care se confrunta cu un eveniment neplacut in familia lor, specialisti care stiu sa se incadreze in bugetul familiei si sa ii lase pe cei ramasi in viata sa isi planga in liniste mortii.Raspunsul la intrebarea " cat costa o inmormantare? " este unul destul de complex, pentru ca toate cheltuielile adunate costa destul de mult. Se incepe cu locul de veci, cu pretul locului de veci care depinde de zona in care se afla cimitirul, de cimitir in sine, de locatia cimitirului in cadrul orasului si pozitia locului de veci in cimitir. Asadar, daca locul de veci nu a fost cumparat de-a lungul vietii, acesta se va alege in prag de inmormantare si se poate ajunge la sume de cateva sute de lei pentru un loc de minim 4 metri.Cu cat este mai mult spatiu in plus, cu atat cresc costurile, iar anual este necesara plata unei taxe de administrare. Daca locul de veci nu este ales dinainte, reprezentantii bisericii decid care din locurile de urgenta vor fi acordate pentru a putea desfasura inmormantarea.Ceremonia in sine costa, iar in cadrul Bisericii sau al locasului de cult ales se vor solicita sume de bani pentru serviciile funerare. De asemenea, se vor plati taxe groparilor, care mai ales in zonele rurale percep taxe pentru serviciile pe care le ofera, in unele cazuri clopotarul si stegarul percep sume de bani pentru participarea lor la evenimentul funerar si, in mod cert si preotul.Organizarea inmormantarii presupune costuri legate de pregatirile in ceea ce priveste Biserica, primirea defunctului in capela, taxele achitate, precum si pretul colivei, pachetelor organizate cu mancare, pretul cosciugului si accesoriilor aferente, crucea cu mesaj inscriptionat dorit, dar si mancarea pentru masa de pomana, lumanari, prosoape, dar si galeti, tamaie, carbuni si icoane si tot ceea ce este necesar respectarii cutumelor.Din fericire, reprezentantii unei companii de servicii funerare ofera servicii de calitate si la preturi extrem de accesibile si exista chiar si pachete de inmormantare care se incadreaza in suma oferita de stat ca si ajutor de inmormantare.