Cum pot fi achizitionate calatorii STB prin platforme electronice. Calatoria e valabila o ora si poate fi folosita pe mai multe mijloace de transport

"Incepand de astazi, o calatorie cu mijloacele de transport in comun STB, achitata prin platforme electronice de plata (SMS sau Aplicatie), este valabila timp de o ora din momentul achizitionarii si poate fi utilizata pe mai multe mijloace de transport pentru a parcurge traseul. Pretul biletului ramane neschimbat, 1,3 RON. De exemplu, pentru o calatorie urbana, cineva care vrea sa mearga de la statia Raul Doamnei la Piata Presei Libere, trebuie sa calatoreasca 3 statii pana la Brasov, de acolo schimba cu tramvaiul 41 pentru a ajunge la destinatia finala. https://ziare.com/social/capitala/fonduri-europene-pentru-modernizarea-bucurestiului-1665668 Acea persoana nu mai plateste ca pana acum 1,3 lei pentru cele trei statii scurte si apoi inca 1,3 lei pentru restul traseului, ci un singur bilet, valabil o ora, cu plata prin SMS la 7458 sau prin aplicatia B-pay", a scris Nicusor Dan , luni, pe Facebook Potrivit acestuia, unul dintre motivele introducerii biletului orar este incurajarea platii electronice."In perioada pandemiei trebuie sa ne adaptam la situatii noi, care sa ne ofere cat mai multa siguranta in viata de zi cu zi. Un alt avantaj al acestui bilet orar este faptul ca orice persoana care schimba mai multe mijloace de transport economiseste bani si timp, tocmai pentru ca, in decurs de o ora, va plati o singura data pretul biletului. O consecinta directa a introducerii acestui mod de plata ne dorim a fi incurajarea achitarii calatoriei de cat mai multi beneficiari si, astfel, evitarea pierderilor prin neplata din diferite motive, asa cum se intampla, din pacate, in prezent", a explicat Nicusor Dan.El a mentionat ca, pe termen scurt, isi doreste ca mijloacele de transport in comun sa fie civilizate, sa fie curate si predictibile."Pentru a incuraja bucurestenii sa foloseasca mai mult transportul in comun, trebuie sa le oferim cu prioritate aceste conditii", a adaugat primarul general.