Unul dintre cei mai experimentati virusologi romani, despre SARS-CoV-2: "A batut toate recordurile"

"SARS-CoV-2 nu este nicidecum un virus scapat din laborator. Este un virus care a batut toate recordurile. El se elimina pe cale respiratorie, prin saliva, prin secretie oculara, se transmite prin sange laa donatori, pe cale fecalo-orala, prin sperma. Deci, a batut toate recordurile. Este un virus care nu-i facut in laborator! Natura este cel mai performant laborator. Natura poate sa creeze monstri!", a declarat Viorel Alexandrescu pentru sursa citata.Potrivit specialistului, SARS-CoV-1 este parintele SARS-CoV-2, virus care dupa o pauza de cativa ani a evoluat in gazde animale pana cand a ajuns din nou la om si se transmite asa cum stim. "Asta este parerea mea!", a mai aratat specialistul.Prof.dr. Viorel Alexandrescu a mai declarat ca nimeni nu stie in momentul de fata cat va tine imunitatea asigurata de vaccin. "Asta nu o stie nimeni si cate doze vor fi? Se pare ca doua doze sunt suficiente. Moderna a incercat si cu trei doze dar au constatat ca nu se castiga foarte mult in anticorpi, dar apar reactii secundare mai multe. Si atunci, au ajuns la concluzia ca sunt suficiente doua doze. Dar ganditi-va ca pentru vaccinarea a 300 de milioane de oameni, trebuie fabricate 600 de milioane de doze", a mai explicat specialistul.Cercetatorul recomanda in continuare romanilor sa fie atenti si sa-si protejeze sanatatea. "Populatia trebuie sa respecte regulile de preventie. Israelul a instituit timp de doua luni un blocaj destul de serios si infectarile au scazut foarte mult. Romanul trebuie sa se obisnuiasca cu restrictiile. Stiti cum este? Viata este mai scumpa decat orice. Orice se poate relua: chiar si o economie care e distrusa se poate reface. Dar viata o mai aduci inapoi? Nu!", a mai aratat prof. dr. Alexandrescu.