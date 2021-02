Cata sare contin cartofii prajiti. De ce sunt nesanatosi si ce probleme de sanatate pot aparea din cauza lor

Romanii, campioni la consumul de sare

De unde vine sarea consumata zilnic

"Cand discutam de sare ar trebui sa ne uitam neaparat pe etichete, atat la bauturile carbocazoase care nu au zahar, dar care au foarte multa sare. Trebuie sa fim foarte atenti la tot ce inseamna zona nutritionala", a explicat Sorin Mierlea, presedintele InfoCons.Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia lumii intregi sa reduca urgent consumul de sare. Pentru noi romanii, recomandarea este cu atat mai serioasa cu cat cifrele sunt ingrijoratoare.Zilnic ingeram 12 grame de sare, de aproape trei ori mai mult decat cantitatea normala. Din aceasta cauza, 150 de mii de oameni mor in fiecare an, doborati de boli cardio-vasculare.Sarea folosita in alimentatie a devenit in ultimele decenii o amenintare asupra sanatatii, mai ales ca inghitim foarte multa, fara sa stim.Concret, 25% din sarea consumata zilnic vine din surse naturale spun specialistii. Asta pentru ca produsele proaspete, cum ar fi laptele, ouale sau carnea contin sodiu si in starea lor naturala. Si mai grav e ca 75% din cantitatea de sare pe o care o mancam zilnic nici nu o vedem."Ar trebui sa intelegem ca suntem pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la toate tipurile de cancer pe toate zonele de varsta, mai ales in ceea ce-i priveste pe copii. Asa ca ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru fiecare parinte, pentru fiecare dintre noi, sa cumparam ceea ce e mai sanatos", a completat Mierlea."Daca ai sa schimbi o piesa pentru organism inseamna multa durere, inseamna o calitate a vietii diminuata. Iar intr-o perioada ca aceasta, pandemica, in care imunitatea, puterea organismului este importanta, cred ca fiecare dintre noi ar trebui sa dam mai mare atentie carburantilor pe care ii bagam in corpul nostru", a conchis specialistul.