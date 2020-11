Transelectrica are un nou director general pentru urmatorii patru ani. Cine este Catalin Nita

Catalin Nitu este presedinte al directoratului inca din 21 decembrie 2019, fiind vorba de mandat provizoriu, cu prelungiri succesive. La numirea sa in urma cu un an era"Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in conformitate cuprevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile sicompletarile ulterioare precum si ale art. 23 alin (1) si (2) din Actul constitutiv, in sedinta din data de 16 noiembrie 2020, Consiliul de Supraveghere a numit in calitate de membri ai directoratului, pentru un mandat de patru ani incepand cu data de 17 noiembrie 2020, respectiv pana la data de 16 noiembrie 2024, pe: Catalin Nitu, Andreea-Mihaela Miu, Corneliu-Bogdan Marcu si Marius-Viorel Stanciu. In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, Consiliul de Supraveghere a ales ca presedinte al directoratului, (denumit alternativ director general executiv sau chief executive officer -CEO -al societatii) al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica pe Catalin Nitu. Numirea va deveni efectiva la data acceptarii exprese amandatului de membru al directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica", arata un anunt al companiei.Mandatul lui Ovidiu Anghel, in calitate de membru provizoriu al directoratului, ramane valabil pana la data de 20 decembrie 2020.Transelectrica (simbol bursier TEL) a raportat un profit net de 152,37 milioane lei in primele noua luni din 2020, dublu fata de rezultatul net din aceeasi perioada din 2019, la venituri totale de 1,66 miliarde de lei, in crestere cu 7%.