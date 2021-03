CORONAVIRUS Romania. 2.280 de cazuri noi si 63 de decese, in 24 de ore. La ATI sunt internati peste o mie de pacienti

Pana astazi, 8 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 830.563 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).761.631 de pacienti au fost declarati vindecati In intervalul 07.03.2021 (10:00) - 08.03.2021 (10:00) au fost raportate 63 de decese (31 barbati si 32 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramures, Olt, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Valcea si Bucuresti Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 6.179.281 de teste RT-PCR si 359.429 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.207 teste RT-PCR (5.414 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 1.793 la cerere) si 3.233 de teste rapide antigenice.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.530 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 7 martie, 6.708 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.537.475 de lei.