Coronavirus Romania. 158 de noi infectari in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 29 de decese

Cati romani sunt internati la ATI

Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.039.173 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 158 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In intervalul 29.05.2021 (10:00) - 30.05.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 29 de decese (18 barbati si 11 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Neamt, Prahova, Sibiu, Timis, Tulcea, Valcea si Municipiul Bucuresti In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.372. Dintre acestea, 443 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 7.891.479 de teste RT-PCR si 1.159.835 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.765 de teste RT-PCR (3.998 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 7.767 la cerere) si 5.208 de teste rapide antigenice.