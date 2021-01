Coronavirus Romania. 2.668 cazuri noi si 68 de decese, raportate in ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de pacienti, internati la ATI

Bilantul total al deceselor a ajuns la 68, inclusiv al unei persoane din categoria de varsta 20 - 29 de ani, dupa ce acestia COVID au pierdut lupta cu virusul. Numarul pacientilor in stare grava internati la sectiile ATI a ajuns la 1.018."Pana astazi, 30 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 726.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 672.532 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate la nivel national , fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.668 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv", transmit autoritatile.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 5.432.062 de teste RT-PCR si 115.176 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.456 de teste RT-PCR (12.273 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 12.183 la cerere) si 6.928 de teste rapide antigenice.De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 2.213 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 30 ianuarie.