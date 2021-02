Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare: "Ne-am propus sa depasim 100.000 de persoane vaccinate zilnic"

"Pare un obiectiv foarte ambitios dar ieri am avut peste 40.000 de persoane vaccinate. In aprilie ne-am propus sa deschidem toate centrele de vaccinare, peste 700 la nivel national, cu peste 1.200 de cabinete medicale care sa ne permita sa atingem acest obiectiv. Evident ca vor fi provocari reale, legate de resursa umana disponibila, de disponibilitatea vaccinului", a declarat medicul intr-un interviu pentru caleaeuropeana.ro.Medicul a explicat ca, in opinia lui, nu va fi nevoie de o vaccinare sezoniera pentru tulpinile considerate a fi obisnuite."In schimb, este important sa atingem aceasta rata de imunitate colectiva. Cu siguranta ca tarile membre ale UE vor atinge acest obiectiv, de a vaccina 60-70 % din populatie, dar nu stiu daca celelalte tari vor atinge acelasi obiectiv. Iar UE nu va fi sigura pana cand si restul tarilor nu vor atinge acelasi prag al imunizarii. E important sa se pastreze un echilibru la nivel global din punct de vedere al vaccinarii", a mai spus Gheorghita.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a mai adaugat ca spera sa aiba cat de curand o confirmare a calendarelor de livrare pentru cele trei vaccinuri disponibile - Pfizer, Moderna si Astrazeneca - in asa fel incat sa poata fi vaccinate cat mai multe persoane incepand cu aprilie, cand teoretic va debuta etapa a treia de imunizare.