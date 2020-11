Cate zile libere vom avea in 2021. Calendarul sarbatorilor legale

In anii precedenti perioada din jurul datelor de 30 noiembrie si 1 decembrie erau una a excursiilor si paradelor militare. Anul acesta in ciuda faptului ca 30 si 1 pica in zilele de luni si marti ducand la un weekend prelungit vancatele si excursiile vor fi limitate, iar paradele militare vor fi restranse.In calendarul 2020 au mai ramas 4 zile libere:30 noiembrie, luni - Sfantul Andrei1 decembrie- Ziua nationala a Romaniei,25 decembrie, vineri - Craciunul26 decembrie, sambata - A doua zi de Craciun Potrivit prevederilor legale in vigoare, angajatii care sunt nevoiti sa lucreze inclusiv in zilele considerate libere vor primi in plus la salariu , adica ziua lucrata va fi platita dublu, scrie Mediafax.Calendar zile libere 2021:In 2021, vom avea parte de 15 sarbatori legale. 8 zile libere pica in weekend si sunt 7 in timpul saptamanii.1 ianuarie, vineri - Anul Nou,2 ianuarie, sambata - a doua zi dupa Anul Nou,24 ianuarie, duminca - Ziua Principatelor Romane - Mica Unire30 aprilie, vineri - Vinerea mare1 mai, sambata - Ziua Muncii2 mai, duminica - Pastele3 mai, luni - A doua zi de Paste 1 iunie, marti - Ziua Copilului20 iunie, duminca - Rusalii21 iunie, luni - A doua zi de Rusalii15 august, duminica - Adormirea Maicii Domnului30 noiembrie, marti - Sfantul Andrei1 decembrie, miercuri- Ziua Nationala a Romaniei25 decembrie, sambata - Craciunul26 decembrie, duminica - A doua zi de CraciunPar multe libere? Ei bine, in top suntem la coada. Mult sub Malta, 36 de libere pe an, Spania, 34, si Bulgaria ori Polonia, cu cate 33.Zile libere in tarile europene:Malta - 36Spania - 34Bulgaria - 33Polonia - 33Germania - 29Irlanda - 29Olanda - 27Romania - 15