Cati angajati din HoReCa s-au vaccinat pana acum. "Activitatea in restaurante nu ar trebui sa mai aiba restrictii"

"Din pacate, industria ospitalitatii a fost atasata de numarul de vaccinati. Ni s-a pus in discutie ca o mare parte din angajatii din HoReCa sa fie vaccinati pentru a functiona ca inainte, adica la fel ca in 2019. Am luat acest lucru in considerare si ne-am mobilizat, astfel ca astazi 80% dintre angajati sunt vaccinati. Astfel ca HORA si-a facut treaba si putem merge in fata Guvernului sa spunem ca ne-am respectat angajamentele", a spus Mischie.In consecinta, de la 1 iunie, activitatea in restaurante nu ar trebui sa mai aiba restrictii, considera el."Am solicitat ca activitatea in restaurante, cand vaccinul va fi la liber si datele de la INSP permisive, noi sa putem functiona in restaurante si pe terase fara restrictii. Iar in momentul in care specialistii Ministerului Sanatatii considera ca anumite date pot afecta activitatea, sa nu mai fie restrictii pentru cei vaccinati si pentru cei care aleg sa se testeze", a aratat oficialul industriei ospitalitatii. Mischie a adaugat ca HORA a initiat un ghid de bune practici pentru operatorii din acest sector, astfel incat activitatea sa fie cat mai eficienta in conditiile actuale.