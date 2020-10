Cati kilometri de autostrada ar putea fi gata pana la finalul lui 2020

Tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian

Ministrul Transporturilor Lucian Bode declara, recent, ca anul acesta vor fi gata tronsonul de autostrada Rasnov - Cristian, varianta ocolitoare a municipiului Bacau si lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda. Lucrarile la cele trei sectoare sunt aproape de finalizare, unele cu un stadiu fizic de peste 90%, dar ramane de vazut daca promisiunea se va indeplini.Citeste si: Cum avanseaza lucrarile la centura Capitalei, la autostrada Transilvania si la Drumul Expres Craiova-Pitesti In luna august a acestui an, stadiul fizic al lucrarilor era de 60% la sectorul Rasnov - Cristian, care face parte din lotul 2, tronsonul Comarnic - Brasov, ce tine de autostrada Bucuresti -Brasov. In octombrie, stadiul fizic este de aproape 65%, potrivit datelor Companiei de Drumuri.Lotul care ar putea fi deschis anul acesta are o lungime de 10 kilometri, din care 6,3 kilometri in regim de autostrada si 3,7 kilometri la profil de drum de legatura cu patru benzi.In iunie 2017, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat castigatorul licitatiei in valoare de 118 milioane de lei: asocierea Alpenside - Specialist Consulting, care avea la dispozitie 24 de luni pentru executie. Lucrarile la cei 10 kilometri de drum de mare viteza au inceput in mai 2019 si ar putea fi gata inainte de termen.Varianta ocolitoare a municipiului Bacau, in lungime de 30,8 kilometri, este primul segment din Autostrada Moldovei (A7). Aceasta este construita de firma detinuta de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu: Spedition UMB - Tehnotrade, valoarea contractului fiind de 668,3 milioane de lei. Contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor a fost semnat in ianuarie 2019, iar lucrarile au inceput in luna martie.Finalizarea lucrarilor era estimata pentru primul trimestru din 2022, dar stadiul fizic actual este de 75%, potrivit datelor publicate de Compania de Drumuri, actualizate bilunar. Asociatia Pro Infrastructura sustine, insa, ca stadiul lucrarilor executate este de aproximativ 85%, cu un pas mai aproape de darea in functiune.Lucrarile la lotul 1 din autostrada Sebes - Turda, in lungime de 17 kilometri, sunt realizate de asocierea Impresa Pizzarotti & C Spa Pomponio Constructii, care a ajuns la stadiul fizic de 92,5%. Valoarea proiectului este de 541,7 milioane de lei. Potrivit contractului semnat in anul 2014, acest segment de autostrada ar trebui sa fie deschis in ultima zi a acestui an, 31 decembrie 2020.Asociatia Pro Infrastructura avertizeaza, insa, ca "mobilizarea costructorului italian Pizzarotti nu este nici pe departe suficienta pentru a putea deschide circulatia in luna decembrie a acestui an. Se pare ca antreprenorul se foloseste de toate chichitele contractuale posibile pentru a impinge termenul de finalizare cat mai departe in 2021, in timp ce soferii stau zilnic blocati zeci de minute in trafic pe DN1, intre Sebes si Alba Iulia".Vineri, 4 septembrie, a fost deschisa circulatia pe lotul de autostrada care se leaga direct la reteaua de sosele de mare viteza a Ungariei, fiind primul tronson de autostrada finalizat in acest an in Romania. Acest segment, parte din Autostrada Transilvania, face interconectarea autostrazilor A3 si M4 (Romania - Ungaria), deschizandu-se un nou punct de trecere a frontierei intre cele doua tari, Bors II.Lotul de autostrada Biharia - Bors are o lungime de 5,3 kilometri si a fost construit de asocierea Trameco - Vahostav - Drumuri Bihor - Drum Asfalt - East Water Drillings. Contractul a fost semnat in decembrie 2018 pentru circa 145,6 milioane de lei cu un termen de 19 luni pentru proiectare si executie.Tronsonul este prevazut cu nodul rutier Biharia, cu cinci bretele si trei pasaje, la care se adauga un pasaj al autostrazii peste calea ferata si un pasaj peste autostrada a unui drum de exploatare.La doua saptamani distanta, pe 18 septembrie, autoritatile au deschis circulatia rutiera pe sectorul de autostrada Iernut - Chetani, parte din Autostrada Transilvania. Lotul, construit de asocierea Astaldi - Max Boegl Romania - Astalrom - Consitrans, are o lungime de 17,9 kilometri, iar valoarea contractului a fost de 437,6 milioane de lei. Dupa deschiderea lotului Iernut - Chetani, romanii au la dispozitie 873 de kilometri de autostrada.