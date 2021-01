Valeriu Gheorghita: "Pana in acest moment avem 217.000 de persoane programate la vaccinare in etapa a II-a"

400 de persoane in call center

"7.940 de persoane au fost vaccinate pana acum in etapa 2. Avem active 269 de centre de vaccinare. Platforma de programare a fost functionala pana din data de 15 ianuarie. Exista mai multe metode de programare pentru persoanele varstnice (prin apartinatori, la medicul de familie, la call-center, individual etc.). Persoanele cu boli cronice se pot programa individual, prin medicul de familie sau medicul curant care valideaza acea persoana ca fiind cu boala cronica sau prin serviciul cu call center dar persoana respectiva trebuie sa se prezinte la centru cu o dovada care sa arate boala cronica", a declarat Gheorghita.Medicul a mai explicat ca peste 400 de persoane raspund la call center."Angajatorul poate sa incarce lista de personal si poate finaliza programarea individuala a persoanelor sau fiecare persoana poate sa isi finalizeze individual programarea", a continuat Gheorghita.Potrivit acestuia, numarul total de reactii adverse inregistrate a fost de 809, respectiv reactii comune si minore. "Nu s-au inregistrat reactii severe", a spus Gheorghita."Nu suntem primii din Europa dar nu suntem nici ultimii, intentionam sa crestem accesul la vaccinare si sa deschidem mai multe centre, progresiv", a completat medicul.La randul sau, medicul Florentina Furtunescu, reprezentant al Institutului National de Sanatate Publica a explicat ca daca exista risc epidemiologic mare, "copiii trebuie tinuti in carantina timp de 10 zile si unul din parinti trebuie sa stea cu copilul".