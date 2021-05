Cati romani si-au gasit locuri de munca prin agentiile de forta de munca. Topul celor mai cautate joburi

Ce studii au cei care isi cauta loc de munca

Dintre acestea, 36.133 de persoane au peste 45 de ani , 16.090 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 12.900 au intre 25 si 35 de ani, iar 12.578 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 8.805 sunt tineri NEET).Numarul femeilor incadrate in munca pana la finalul lunii aprilie este de 35.784 de persoane (46,05%), iar cel al barbatilor de 41.917 de persoane (53,95%).In functie de rezidenta, 40.265 de persoane angajate in perioada de referinta provin din mediul urban, iar 37.436 persoane sunt din mediul rural Nivelul de pregatire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de munca arata ca cele mai multe au studii liceale (26.251 de persoane), profesionale (18.575 de persoane), gimnaziale (17.058), in timp ce 8.076 de persoane au studii universitare.Din totalul persoanelor incadrate prin intermediul ANOFM in primele patru luni ale anului 2021, 40.262 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Incadrarea intr-o categorie de ocupabilitate se realizeaza ca urmare a activitatii de profilare a persoanelor inregistrate in evidentele ANOFM.Topul judetelor cu cele mai multe persoane angajate indica Timis pe primul loc (6.410 de persoane angajate), urmat de Bucuresti (4.037) si Buzau (3.914).