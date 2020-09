Cauti mobila living de calitate? Descopera modele atragatoare, care-ti vor transforma camera de zi!

Alege modele mobila de calitate si creeaza un spatiu personal pentru tine si familia ta

Calitatea si functionalitatea mobilei sunt criterii cheie in alegerea decorului ideal pentru livingul tau

Daca simti ca livingul tau nu mai prezinta atmosfera pe care o doresti, probabil e timpul pentru o schimbare, pentru o tusa de prospetime. Cu timpul, este posibil ca in sufragerie sa se acumuleze diferite obiecte sau mobilier care nu-ti mai surad sau care confera incaperii un aspect incarcat. Acest lucru contribuie la scaderea confortului tau. Din fericire exista solutii de amenajare cu ajutorul unui mobilier modern si cu design variat adaptat necesitatilor tale cotidiene.Este tentant sa descoperi modele noi si aspectuoase care iti pot infrumuseta livingul, dar mai intai trebuie sa tii cont de anumite aspecte - nevoile cotidiene ale tale si ale familiei, stilul general al mobilierului sau spatiul disponibil. In functie de aceste criterii de baza poti crea atmosfera dorita a incaperii unde iti vei petrece cel mai mult timp. De-a lungul timpului mobila a evoluat si a ajuns la un nivel de rafinament al executiei si al designului ce multumeste orice pretentie si gust estetic.Fiind cea mai spatioasa incapere din casa, e indicat ca livingul sa aiba un aspect aerisit si sa ofere spatiu de miscare. Poti gasi colectii de mobile care se potrivesc ca stil si nu ocupa mult loc. Este important de asemenea, ca piesele de mobilier pe care le vei achizitiona sa fie de inalta calitate. Acest lucru inseamna ca in fabricarea mobilierului trebuie sa fie folosite materiale de calitate, rezistente si tehnici de asamblare moderne si eficiente, care confera rezistenta si durabilitate in timp. Aceste aspecte sunt desosebit de importante si trebuie mentionate de fiecare producator de mobila.Ajungand la alegerea propriu-zisa a mobilei pentru living, exista numeroase modele si seturi concepute in stiluri variate si aspectuoase care iti vor atrage imediat atentia. Sunt modele dispuse in game de design atent concepute, ce reusesc sa satisfaca necesitatile de confort ale unei familii moderne. Poti opta pentru un mobilier actual, cu estetica minimalista si culori deschise, de sorginte scandinava. Un astfel de mobilier este ideal pentru livingurile de dimensiuni mai reduse.Exista de asemenea, mobilier modern cu tenta luxoasa, cu suprafete lucioase si design elegant, ce prezinta zone adaptate pentru conectarea electronicelor (smart TV, USB). Poti alege de asemenea, mobila living cu design industrial, ce prezinta o combinatie eleganta de lemn si metal, care poate conferi camerei un aer original. Daca iti surade stilul clasic, iti recomandam modele de inspiratie britanica, cum ar fi o comoda TV din lemn masiv, cu panouri decorative, picioare de lemn la vedere, sau un corp de perete cu panouri LED incastrate. Cu siguranta acest mobilier va conferi livingului tau un aer de conac englezesc.Desigur, cea mai importanta piesa de mobilier este canapeaua sau coltarul. Este elementul ce da culoare livingului si atrage privirea atunci cand intri in incapere. Aceasta piesa trebuie sa respecte cateva criterii cum sunt confortul, functionalitatea si durabilitatea. Este in esenta locul unde tu si familia ta veti petrece cel mai mult timp si va veti relaxa. Poti opta pentru o canapea cu design clasic, fabricata din materiale de calitate, durabile cum este pielea, sau una cu aspect mai modern. De asemenea, poti alege intre tesaturi de culori variate, pe care le poti personaliza stilului incaperii.Iata cateva caracteristici speciale gasite la aceste modele de mobila de calitate:* Structura din lemn masiv* Feronerie Hetic* Picioare din lemn de carpen* LED-uri incorporate in panouri* Manere din piele* Sistem silentios de inchidere a usilor si al sertarelor* Burete de sezut de inalta densitateAspectul mobilierului trebuie sa se subordoneze functionalitatii si calitatii fabricatiei. Materialele folosite trebuie sa corespunda celor mai noi exigente in materie de confort si siguranta. Piesele de mobilier sunt concepute special pentru uzura intensa si au o durata medie de viata de 10 ani. Ele pot fi personalizate dintr-o gama variata de materiale, intr-o diversitate mare de culori. Spatiile inchise sunt prevazute cu folie antibacteriana, cu rol atenuator de zgomot.Siguranta este un criteriu important ce trebuie luat in considerare. Astfel, toate piesele de mobilier trebuie sa respecte niste criterii clare. Piesele din lemn sunt tratate cu substanta ignifuga pentru maxim 25 de minute de flacara directa. Sistemele de prindere si de stabilizare ofera echilibru si rezistenta contribuind la minimizarea posibilelor accidentari. Spatiile de depozitare sunt generoase si atent gandite pentru o utilizare usoara si rapida.Toate aspectele ce tin de aceste criterii se regasesc in gama de modele de mobila living oferita de Alfemo.ro. Aici gasesti un portofoliu impresionant de modele care reusesc sa multumeasca cele mai exigente gusturi in materie de rafinament si calitate. Frumusetea si functionalitatea se imbina armonios in piesele de mobila pentru living si in plus beneficiezi de garantie si service gratuit. Daca doresti sa te inspiri, poti descoperi modele interesante in oferta prezentata online.Daca la final te-ai hotarat asupra stilului si modelelor de mobila care-ti vor infrumuseta livingul, poate vei avea nevoie sa transporti si sa montezi mobilierul acasa. In acest caz, poti apela cu incredere la o firma specializata, care te poate ajuta in acest demers. Nextmoving reprezinta solutia ideala pentru montaj si mutari mobila in siguranta.O data innoit, livingul tau va fi o incapere unde va predomina eleganta si confortul. Impreuna cu cei dragi te vei bucura mult timp de acum incolo intr-un spatiu care-ti exprima cel mai bine viziunea.