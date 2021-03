Caz socant in Neamt. Barbat retinut dupa ce a violat o batrana de 75 ani, imobilizata la pat, iar apoi a talharit-o de 7 lei

Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu, a declarat, luni, ca faptele s-au produs in noaptea de 6 spre 7 martie, in casa victimei."Din cercetarile efectuate a reiesit ca, in noaptea de 6 spre 7 martie 2021, un barbat de 45 de ani, ar fi patruns in locuinta unei femei 75 de ani, din Zanesti, imobilizata la pat, pe care a constrans-o sa-i inmaneze 7 lei. In baza aceleiasi rezolutii infractionale, profitand de imposibilitatea femeii de a se apara si prin constrangere, ar fi dezbracat-o si ar fi intretinut, impotriva vointei sale, un raport sexual cu aceasta, dupa care a parasit incinta imobilului. Pe numele persoanei banuite de comiterea faptei a fost emis un mandat de aducere, barbatul fiind depistat pe un teren agricol din localitatea Zanesti. In momentul in care a fost somat verbal sa se opreasca, acesta ar fi inceput sa fuga, fiind prins de politisti, care au procedat la imobilizarea si implicit la conducerea acestuia la sediul politiei", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.In baza probatoriului administrat, barbatul a fost retinut pentru 24 ore, fiind acuzat de talharie calificata si viol. El va fi prezentat, luni, Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra-Neamt, cu propunerea de luare a unei masuri preventive.