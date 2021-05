Cum se descurca la cutremur tarile pregatite. Cazul Chile, model de pregatire anti-seism

Cazul Chile, un model de pregatire anti-cutremur

Zona Vrancei si specificul ei aparte

Totusi, acestia sustin ca din punct de vedere al cutremurelor , sistemul ar fi pregatit sa intervina in caz de seism major."S-au facut simulari de cutremur pana in pandemie. S-au facut o data, de doua ori pe an cel putin. Niciodata nu stii cat de bine pregatit esti intr-o astfel de situatie.Dar s-au facut eforturi foarte mari in ultimii ani pentru ca personalul sa fie pregatit. S-au facut cursuri. E foarte greu de spus ca suntem pregatiti in totalitate. Intotdeauna se va vedea atunci cand se produce un astfel de eveniment", au explicat pentru Ziare.com surse din domeniul medicinei de urgenta.Cu toate acestea, Romania e departe din punct de vedere al pregatirii de state precum Chile, de pilda, care a devenit un model de pregatire anti-cutremur. In prezent, Chile are una dintre cele mai eficiente infrastructuri din lume cand vine vorba de dezastre naturale, asta dupa ce s-au confruntat cu seisme serioase soldate cu numeroase victime.Concret, in Chile, orice noua cladire trebuie sa reziste la un cutremur cu magnitudinea de 9 pe scara Richter. Totodata, exista sisteme de siguranta care ofera stabilitate cladirilor, ceea ce nu se intampla in Romania. Mai precis, cand pamantul se misca, in timpul unui cutremur, tot ce se afla in cladiri nu este afectat in vreun fel."Din punct de vedere al raspunsului la un cutremur mare, noi suntem pregatiti prin procedurile noastre. Nu putem face mai mult decat de a inregistra cutremurul, de a evalua pagubele si de a le transmite autoritatilor astfel incat sa intervina. Restul activitatilor sunt desfasurate de alte institutii", a declarat pentru Ziare.com inginerul Constatin Ionescu, directorul Institutului National de Fizica Pamantului (INFP).Partea buna este ca in urma cutremurelor vrancene de magnitudini pana in 6, Vrancea nu produce replici. Si de pilda, pana in prezent nu exista niciun cutremur mai mic. Si nu s-a produs nimic, chiar am monitorizat. "Vrancea e o zona de subductie , in Vrancea e diferit de alte zone, are o particularitate. Chiar si cand se fac analize de hazard seismic se folosesc alte calcule decat cele care se folosesc de regula in analizele de hazard seismic din Turcia, Grecia, unde sunt cutremure de suprafata", a completat specialistul."Imediat dupa cutremur poti sa raspunzi la felul cum ai simtit cutremurul si am primit peste 2000 de raspunsuri de la cetateni si continua sa mai raspunda oamenii, vrem sa aflam cum s-a simtit cutremurul in Romania. In felul asta ne dam seama ca in anumite zone se simte mai tare, in altele mai putin", a mai spus Constantin Ionescu