Cazul elevului de clasa a VI-a care si-a batut profesoara cu o teava pentru ca a luat o nota mica la teza. A terorizat o scoala intreaga

Profesoara din judetul Vaslui i-a dat in judecata pe parintii minorului si a solicitat daune morale.Dupa judecata la primele doua instante, profesoara agresata de propriul elev si care intre timp s-a mutat in alt judet a primit daune morale de 20.000 de lei.Baiatul a scapat de acuzatiile penale deoarece este minor, iar parintii sai neaga orice vina si le cer judecatorilor sa nu plateasca nimic. Printre motivele invocate este acela ca se afla sub supravegherea victimei, informeaza sursa citata.Totul s-a intamplat in decembrie 2016, cand elevul de clasa a VI-a de la o scoala dintr-o comuna din Vaslui ar fi asteptat-o pe profesoara pe strada, in apropierea unitatii de invatamant si ar fi lovit-o cu o teava, pentru ca l-a nemultumit nota mica pe care o luase la teza de la limba romana.La violente au asistat mai multi copii de la scoala, iar interventia unui satean a facut ca totul sa se termine fara urmari tragice. Chiar si asa, profesoara a avut nevoie de mai multe zile de ingrijiri medicale.In fata judecatorilor, parintii s-au aparat. Referitor la acest ultimul aspect, parintii au adus un martor, tatal unui coleg al agresorului, care a declarat ca profesoara jigneste copiii.Profesoara, in schimb, a transmis ca i-a facut elevului referate disciplinare si inainte, dupa ce acesta si-ar fi amenintat si insultat colegii.Potrivit datelor din dosar, baiatul dupa demararea procesului, baiatul si-ar fi amenintat colegii de scoala care au depus declaratii impotriva lui, mai arata reporteris.ro