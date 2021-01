Cazul studentei in anul V la Medicina care a fost gasita moarta in padurea de la marginea Iasiului: Enigmele lantului facut din coliere de plastic

Ea si-a anuntat colegele printr-un mesaj despre locul in care merge. Andreea Maria Albu a intrat joi dupa-amiaza intr-un magazin de unde a cumparat o punga cu mai multe coliere din plastic de culoare neagra cu zimti. La ora 15:00 a fost surprinsa singura, de camerele de supraveghere din zona unei partii de schi.A doua zi la ora 15:30, a fost sesizata Politia cu privire la gasirea trupului ei fara viata. Anchetatorii nu au gasit un bilet de adio, insa verifica telefonul pentru a vedea daca nu a fost lasat acolo un mesaj.Potrivit ziaruldeiasi.ro , Andreea Maria Albu i-ar fi indicat unei prietene mai apropiate zona in care urma sa fie "gasita". Joi, in jurul orei 14.00, prietenii fetei, alertati de tanara care a primit mesajul, au mers in padure si au gasit-o pe aceasta moarta, strangulata cu mai multe coliere.Politistii nu au gasit vreun bilet de adio langa ea, insa in buzunarul sau a fost gasita punga cu coliere. Oamenii legii spun ca toate variantele posibile raman deocamdata deschise. Totodata, politistii au gasit un rucsac langa corpul fetei intins pe iarba.Parintii fetei au precizat faptul ca fata lor le-a spus, miercuri, ca se duce la un centru de copiere. Avea insa sa nu se mai intoarca acasa seara. "In jurul orei 17, fata a mers la xerox petru a copia un curs. Nu avea iubit. Nu s-a mai intors acasa...", a spus tatal fetei, citat de presa locala.Politistii au fost atentionati de catre o rudaa fetei, pensionar in randurile politiei, despre faptul ca la baza partiei de schi ar fi fost gasit un autoturism cu un geam spart. "Da, era un autoturism cu un geam spart, la portiera din fata. Nu credem ca are legatura cu cazul. Acolo stau niste bochetari", au precizat surse judiciare.Andreea Maria Albu era voluntar la UPU SMURD si era pasionata de medicina de urgenta. Ea era studenta in anul V la UMF Iasi. Absolvise un liceu de prestigiu, Colegiul "Emil Racovita". In fotografiile postate pe Facebook apare vesela, neexistand indicii ca ar fi fost in depresie. Ca motto al profilului ei este acest citat: "Un nimeni ca oricare altu".