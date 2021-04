Ilfovul, pe primul loc la incidenta COVID-19. Alte 10 judete si Capitala raman in scenariul rosu GRAFIC

In Bucuresti incidenta a mai scazut putin si a ajuns la 5,47 la mie.Situatii grave se inregistreaza si in judetele Brasov, Alba, Hunedoara si Timis.Cea mai mica incidenta se inregistreaza in judetul Suceava, sub 1 la mie.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.630 teste RT-PCR (13.564 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 11.066 la cerere) si 11.838 de teste rapide antigenice.