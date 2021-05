Scade numarul bolnavilor de COVID in toata tara. Doar 240 de cazuri noi sunt raportate in Capitala

In intervalul 02.05.2021 (10:00) - 03.05.2021 (10:00) au fost raportate 98 de decese.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.083. Dintre acestea, 1.214 sunt internate la ATI.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.731 de teste RT-PCR (1.910 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 821 la cerere) si 3.259 de teste rapide antigenice.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi:Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 20577 20 1,942. Arad 23285 18 1,603. Arges 26563 1 1,274. Bacau 25702 20 0,925. Bihor 28462 35 1,846. Bistrita-Nasaud 11610 10 1,227. Botosani 13896 8 0,738. Brasov 42904 20 1,549. Braila 13000 10 1,2310. Buzau 12257 10 0,9111. Caras-Severin 10966 4 1,7412. Calarasi 9855 3 0,9013. Cluj 56160 10 2,1714. Constanta 42261 40 1,4015. Covasna 8264 1 1,6516. Dambovita 22161 17 0,8417. Dolj 26141 56 1,0218. Galati 26964 0 1,2919. Giurgiu 10817 13 0,9520. Gorj 9112 6 0,3621. Harghita 7975 14 1,1122. Hunedoara 22461 10 1,4323. Ialomita 10597 10 1,0224. Iasi 41714 15 0,8925. Ilfov 44360 29 2,3226. Maramures 20122 8 0,4627. Mehedinti 8087 8 1,0328. Mures 23361 24 1,6429. Neamt 18383 26 1,0130. Olt 14267 3 0,9231. Prahova 34039 39 1,6232. Satu Mare 12812 4 0,7533. Salaj 10710 4 1,4534. Sibiu 25817 45 1,6835. Suceava 23847 22 0,3836. Teleorman 13376 3 1,3637. Timis 53481 19 1,7338. Tulcea 8212 6 0,9139. Vaslui 15734 7 0,5340. Valcea 16074 14 1,2441. Vrancea 10408 5 0,8842. Mun. Bucuresti 180529 240 2,4243. Cazuri noi nealocate pe judete1014* -175TOTAL 1.058.337 682