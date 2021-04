Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID. In Capitala se raporteaza cele mai multe. Sapte judete inregistreaza peste o suta de cazuri

La polul opus se afla judetul Gorj, care a raportat in ultimele 24 de ore doar 15 cazuri noi. In urma testelor efectuate la nivel national , fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.006 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi:Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 20060 88 2,992. Arad 22787 84 2,993. Arges 25964 68 2,034. Bacau 25216 81 1,565. Bihor 27716 125 2,776. Bistrita-Nasaud 11323 45 2,117. Botosani 13671 34 1,308. Brasov 42185 101 3,079. Braila 12708 58 2,2810. Buzau 11965 50 1,5911. Caras-Severin 10536 56 2,2612. Calarasi 9646 21 1,5113. Cluj 55106 221 4,3914. Constanta 41556 144 2,6815. Covasna 7977 74 2,8316. Dambovita 21847 44 1,4517. Dolj 25563 72 1,6518. Galati 26411 93 2,3519. Giurgiu 10638 41 1,9720. Gorj 9019 15 0,7221. Harghita 7702 28 1,4222. Hunedoara 22007 60 3,0823. Ialomita 10386 22 1,8524. Iasi 41119 64 1,6625. Ilfov 43573 149 4,6126. Maramures 19955 29 0,7327. Mehedinti 7873 28 1,3828. Mures 22616 77 2,5229. Neamt 17960 67 1,7030. Olt 14001 71 1,5531. Prahova 33071 122 2,2432. Satu Mare 12635 31 1,3733. Salaj 10466 32 2,0834. Sibiu 25201 68 2,7335. Suceava 23631 33 0,7036. Teleorman 13023 30 2,3137. Timis 52529 107 2,9438. Tulcea 8045 18 1,9039. Vaslui 15515 26 1,0840. Valcea 15717 59 2,2341. Vrancea 10168 43 1,3342. Mun. Bucuresti 176656 502 4,5143. Cazuri noi nealocate pe judete1266* -175TOTAL 1.037.009 3.006