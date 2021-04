Zonele cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Clujul trece pe primul loc, cu peste 500 de infectari in 24 de ore

Alte 3 judete raporteaza peste 100 de imbolnaviri: Constanta (166), Ilfov (132) si Prahova (110).Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.008.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 25.248 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.845. Dintre acestea, 1.529 sunt internate la ATI.Pe teritoriul Romaniei, 61.619 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 16.275 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 49.247 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 122 de persoane.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi:Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 19447 29 3,742. Arad 21966 73 3,713. Arges 25256 86 2,604. Bacau 24546 88 2,065. Bihor 26669 79 3,276. Bistrita-Nasaud 10929 36 2,517. Botosani 13345 27 1,798. Brasov 41140 59 4,399. Braila 12268 24 2,6910. Buzau 11556 36 1,8911. Caras-Severin 10106 20 2,1912. Calarasi 9398 42 1,9913. Cluj 53097 514 6,1614. Constanta 40486 166 3,8615. Covasna 7578 0 2,8716. Dambovita 21468 30 2,2817. Dolj 24995 47 2,4618. Galati 25578 54 3,1519. Giurgiu 10358 26 2,8120. Gorj 8893 17 1,1621. Harghita 7408 12 1,3822. Hunedoara 21299 39 4,0823. Ialomita 10123 41 2,7424. Iasi 40253 69 2,2725. Ilfov 42363 132 7,3426. Maramures 19758 29 1,1727. Mehedinti 7666 19 2,0028. Mures 21800 67 2,7229. Neamt 17381 38 2,0230. Olt 13603 25 1,9331. Prahova 32053 110 2,6832. Satu Mare 12298 17 1,7633. Salaj 10184 13 2,5534. Sibiu 24479 53 3,2735. Suceava 23388 37 0,8936. Teleorman 12545 31 2,9237. Timis 51382 95 4,2038. Tulcea 7834 31 2,4039. Vaslui 15232 37 1,4640. Valcea 15280 78 2,9541. Vrancea 9847 21 1,5742. Mun. Bucuresti 171006 500 6,1343. Cazuri noi nealocate pe judete2229* -624TOTAL 1.008.490 2.323