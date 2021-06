CCR: numirea conducerilor interimare ale TVR si Radioului Public, neconstitutionala SURSE

Asadar, numirile facute de Parlament la Societatea Romana de Televiziune si la Societatea Romana de Radiodifuziune sunt neconstitutionale.Pe ordinea de zi a sedintei CCR de joi au figurat urmatoarele sesizari: "- sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 32/2021 privind numirea directorului general interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune, sesizare formulata de Liderii Grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputatilor si Senat; - Sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 31/2021 privind numirea directorului general interimar al Societatii Romane de Televiziune, sesizare formulata de Liderii Grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputatilor si Senat".Camera Deputatilor si Senatul au votat, in plenul reunit din 11 mai, numirea Ramonei Saseanu in functia de director general interimar al Societatii Romane de Televiziune, pentru o perioada de sase luni, si a lui Liviu Popescu in pozitia de director general interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune, tot pentru un interval de sase luni.In sesizarea transmisa CCR cu privire la Hotararea Parlamentului privind numirea directorului general interimar al SRTv, PSD sustinea ca "singura prevedere legala aplicabila situatiei din data de 11 mai 2021 ar fi fost incadrarea in art. 46 alin (7), intrucat au fost respinse de catre plenul reunit al Parlamentului rapoartele de activitate si de executie bugetara, fiind necesara, ulterior, declansarea procedurii de numire a unui nou Consiliu de Administratie a Societatii Romane de Televiziune, fara a avea posibilitatea conferita de textul legal de a numi un director general interimar de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Nimic nu a impiediccat majoritatea ca, in cadrul unui Birou permanent reunit, sa declanseze aceasta procedura, cu atat mai mult cu cat cvorumul de sedinta a fost indeplinit. In schimb, a fost numit un director general interimar prin interpretarea gresita a legii si incalcarea acesteia, intrucat niciunul din cele trei articole enuntate mai sus nu se poate aplica in speta de fata. Daca legiuitorul ar fi dorit sa mai introduca si alte situatii, care sa duca la numirea unui director general interimar de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, atunci acestea trebuiau prevazute in mod expres in textul legii".Acelasi argument l-a oferit PSD si in sesizarea formulata la Curtea Constitutionala referitoare la Hotararea Parlamentului privind numirea directorului general interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune.