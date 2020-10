Gestul facut de un tanar, dupa ce a lovit cu masina un caine care i-a iesit in fata: "Tu chiar te poti numi sofer, dar mai ales om"

"Salut, asta seara in zona Freidorf, un catelus mi-a sarit in fata masinii,in jurul orei 18:00,siinevitabil l-am lovit. Draga stapan,sepr ca esti pe grup. Sincer imi pare rau pentru catelus, nu am apucat sa vorbim pentru ca ai plecat cu el la cabinetul veterinar. Din pacate, si eu a trebuit sa plec acasa. Am vorbit un pic cu vecina dumneavoastra in speranta ca pot obtine numarul dumneavoastra de telefon, dar nu il avea. Mentionez ca nu am nici o pretentie pentru daunele masinii. Ma intereseaza doar starea de sanatate a catelusului (scrieti in privat). Multa sanatare catelusului si sper ca pe viitor sa ii puneti lesa cand il scoateti din casa, mai ales ca locuiti destul de aproape de o strada circulata", a scris tanarul, pe grupul Info Traffic jud. Timis, potrivit opiniatimisoarei.ro Gestul tanarului a fost apreciat de zeci de persoane. "Tu chiar te poti numi sofer, dar mai ales om", a scris unul dintre internauti.