Aradean fara un picior, pus pe drumuri anual pentru obtinerea certificatului de handicap: "Imi creste piciorul la loc in 12 luni?"

Florian Pop este din comuna Zarand si are 66 de ani. Este persoana cu handicap, fiind pensionar din 2009 - cand a suferit un atac vascular cerebral (AVC) si de cand are implantate patru stenturi. Necazurile omului nu s-au oprit insa la acel an, arata aradon.ro.Potrivit sursei citate, in vara anului 2019 i-a fost amputat un picior, obtinand certificat de handicap valabil pana in septembrie 2020. Cand a mers la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, omului i-a fost prelungita valabilitatea certificatului cu un singur an."Mi s-a spus ca voi primi acasa un certificat definitiv, ca sa nu mai trebuiasca sa ma duc periodic la evaluare, ca doar n-o sa-mi cresca piciorul la loc. Comisia s-a intrunit in 4 septembrie, iar in 29 septembrie a venit hartia acasa: scria ca nu am avut toate actele. Asa ca am mai cheltuit niste bani, am mai pierdut niste timp, mi-am mai facut niste analize - expunandu-ma la pericolul infectarii cu coronavirus - iar la sfarsitul lunii septembrie am depus hartiile cerute. Acum am primit raspunsul acasa: un certificat valabil... tot 12 luni! Nu definitiv, asa cum mi-au spus si prima data si a doua oara cand am depus documentele la Comisie. Eu nu mai inteleg nimic! Imi creste piciorul la loc in 12 luni, de trebuie sa ma evalueze iarasi Comisia si anul viitor?! Nici pentru vechile mele probleme - AVC si stenturi - nu a fost nevoie de evaluare anuala, certificatul de handicap fiind valabil 24 de luni. Cum e posibil ca pentru piciorul taiat sa fie valabil doar 12 luni?!", a aratat barbatul, potrivit aradon.ro Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a explicat motivul pentru care certificatul de handicap a fost prelungit pe un singur an: "Termenul de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap a fost acordat pe o perioada de 12 luni intrucat au existat unele discordante intre datele inscrise in referatele medicale: nivel de amputatie a coapsei, indicatie de protezare la 6 luni de la amputatie, respectiv lipsa protezabilitatii si a capacitatii de recuperare. Mentionam ca in situatia clarificarii acestor aspecte, cu mentinerea afirmatiei ca pacientul nu poate fi protezat, certificatul poate fi permanentizat la urmatoarea reevaluare. Facem, de asemenea, precizarea ca solicitarea de reevaluare poate fi depusa oricand in perioada de valabilitate a certificatului in vigoare."