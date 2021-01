Ce a patit un roman care a plecat cu avionul in Anglia in ziua cand a fost testat pozitiv pentru COVID-19. "Angajatii DSP au incercat in mod repetat sa il contacteze telefonic"

In ziua in care s-a urcat in avion si a plecat din Romania, testul sau pentru noul coronavirus a iesit pozitiv.In 16 ianuarie 2021, barbatul a primit un rezultat echivoc (neconcludent) la un test pentru detectarea coronavirusului Sars-Cov-2, motiv pentru care a doua zi a fost testat din nou."In data de 17 ianuarie 2021, in jurul orei 17.00, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Alba au incercat in mod repetat sa il contacteze telefonic, insa nu au reusit si i-au comunicat prin e-mail rezultatul pozitiv al testului. Ulterior, in seara aceleiasi zile, persoana de sex masculin s-a deplasat la aeroportul din Sibiu si s-a imbarcat intr-un avion cu destinatia Anglia", a transmis Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Dosarul penal a fost inregistrat la Parchet in 22 ianuarie 2021.