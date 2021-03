Cand ajung bijuteriile sa reprezinte un pericol pentru sanatate. Topul metalelor care provoaca alergii

Metale care pot provoca alergii

De ce se dezvolta alergia la metale

Concret, o prima categorie din care sunt facute bijuteriile o reprezinta metalele de baza (in care se cuprind aliajele feroase - otel inox si metale neferoase: cupru, plumb, nichel, staniu, aluminiu, zinc; metale pretioase, care includ: aur, argint, platina si paladiu; metale nobile, gratie proprietatilor de exceptie (dintre care unele sunt, de asemenea, pretioase), care includ: argint, aur, osmiu, iridiu si rodiu. O lista (in ordine alfabetica) a metalelor folosite pentru bijuterii cuprinde: argint, aur, cadmiu, cobalt, cupru, iridiu, mangan, molibden, nichel, osmiu, platina si platinoide, plumb, tantal, tungssten (wolfram), ytriu, zinc. Principalele caracteristici si riscuri specifice fiecarui metal folosit in bijuterii se prezinta in continuare.Potrivit Asociatiei Pro Consumatori,nu este toxic pentru oameni, dar majoritatea sarurilor de argint sunt toxice. Expunerea la argint (metal si compusii solubili) trebuie sa fie limitata, pentru a preveni acumularea in tesuturi si instalarea argiriei, afectiune care se caracterizeaza printr-o pigmentare cenusie a pielii si a membranelor mucoase care captusesc cavitatile corpului.este utilizat in aliaje cu puncte de topire scazute si in mare masura pentru galvanizare (otel, cupru), fiind rezistent la coroziune. Intre numeroasele sale utilizari se inscriu: bijuteriile, gravura etc. Cadmiul si compusii sai sunt toxici (poate produce iritatii pulmonare grave daca sunt inhalati vapori; expunerea in timp indelungat poate produce si afectarea rinichilor). De asemenea, cadmiul este clasificat ca nociv, daca este in contact cu pielea.este un metal gri-alb, dur si casant. Intre alte utilizari, se foloseste in industria sticlei ca agent decolorant pentru sticla colorata in verde din cauza impuritatilor de fier din nisip (in domeniu este numit "sapunul sticlei"), dar imprima sticlei si o culoare de ametist (mineral de culoare roz-violet), fiind agentul colorant al ametistului natural. Expunerea la mangan este toxica in cantitati mai mari.este un metal alb argintiu cu mare capacitate de lustruire. In 2008, nichelul a fost declarat alergenul de contact al anului de catre Societatea Americana pentru Dermatita de Contact.este un metal moale, de culoare argintiu-albastruie in stare topita, albastruie in taietura proapata, care devine gri dupa expunere la aer; are densitate mare (11,36) si punct de topire scazut. Sticla cu plumb (pana la 36%) capata proprietati optice valoroase, constituind grupul cristalului si al sticlei optice. Plumbul este periculos pentru sanatate: intoxicatia cu plumb se numeste saturnism (instalat ca boala profesionala ori in urma ingerarii - folosirii excesive a recipientelor din cristal si a celor glazurate cu compozitii care contin plumb). Saturnismul genereaza anemie, coloreaza palid-cenusiu pielea, induce tremuraturi ale mainilor, apatie, astenie, greata, dureri abdominale, mialgii etc.este un metal gri-alb-albastru. Este folosit pentru numeroase aliaje: alama, bronz, nichel argintiu, aliaje de lipire, argint German etc. Zincul este utilizat pentru galvanizarea altor metale pentru a preveni coroziunea. Zincul nu e considerat toxic, dar la inhalarea oxidului de zinc apare o tulburare cunoscuta sub numele de "tremurat de zinc"."Persoanele alergice dezvolta dermatita alergica daca vin in contact cu bijuterii din astfel de metale sau alte articole care le contin (monezi, chei, telefoane etc.). Sensibilitatea la metale se poate dezvolta treptat (ca urmare a conactului prelungit sau repetat), dar poate fi si mostenita. Reactia alergica se poate manifesta chiar in ziua contactului cu metalul alergen si ori de cate ori se repeta contactul in perioada urmatoare. La locul de contact, sau in alte parti ale corpului, apar: tegument uscat, inceput de arsura, roseata, prurit sever, eruptii sau eczeme tegumentare", arata Asociatia Pro Consumatori.Pentru persoanele alergice la metale sunt recomandate bijuteriile din tungsten sau titan."Bijuteriile sunt printre cele mai contrafacute produse la nivel mondial, dar si national, fapt ce ne indreptateste sa fim atenti la o serie de aspecte ce definesc aceste produse. Achizitia unei bijuterii este considerata si o investitie datorita pretului ridicat al acesteia raportat la greutatea bijuteriei, acesta fiind inca un motiv in plus pentru a acorda o atentie deosebita procesului de achizitie", spune conferentiarul Costel Stanciu, presedinte APC.