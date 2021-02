Cum ar trebui reformat sistemul de sanatate. "Managementul neprofesionist duce la erori si la necunostinte in legislatie"

O noua lege a sanatatii

Primul pas: schimbarea legislatiei stufoase

Al doilea pas: managementul profesionist in spitale

Educatie medicala continua platita de stat

Finantare adecvata pentru spitale

"Ii cer ministrului Sanatatii sa lucreze cu celeritate la un proiect de reforma pentru intregul sistem de sanatate din Romania", a declarat Klaus Iohannis dupa ce a prezentat condoleante familiilor indoliate.La aproape o luna de la incendiu, cadrele medicale si pacientii, de aceasta data de la Institutul Marius Nasta din Capitala, au avut emotii dupa ce au fost degajari de fum in zona modulara a spitalului. Mai multe anchete sunt in curs de derulare, din fericire, incidentul fiind unul fara victime. Intrebarea insa ramane. Cum poate fi reformat sistemul de sanatate?"In programul de guvernare este scris expres ca se face o noua lege a sanatatii . Legea asta nu se face peste noapte, e o constructie foarte mare. Daca tu nu incepi si nu faci nimic inseamna ca ceea ce s-a promis in programul de guvernare este o minciuna. Un ministru are obligatia sa respecte ceea ce scrie in programul de guvernare si, indiferent ce se intampla in jur, trebuie sa demareze acest proces", spune medicul Sorin Paveliu, medic primar Medicina interna si expert in politici de sanatate.Potrivit acestuia, masuri serioase trebuiau luate imediat dupa incendiul produs la Piatra Neamt."Nu le-a luat Nelu Tataru si nu le-a luat nici Vlad Voiculescu atunci cand a venit la Ministerul Sanatatii. Problema e ca acele masuri trebuiau luate, mai ales ca nu a venit un guvern de alta coloratura", a explicat Sorin Paveliu."In spatele reformei se afla o filosofie de functionare a spitalului, plecand de la o serie de disfunctionalitati. Simplul fapt ca stim cu totii ca, la ora actuala, contributia la asigurari de sanatate nu asigura fondurile necesare pentru functionarea sistemului de asigurari e suficient. Ai o problema majora, trebuie sa vezi cum o rezolvi", a completat expertul in politici de Sanatate.La randul sau, Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), puncteaza ca e nevoie de reforme concertate pe mai multe planuri, care sa poata duce la o calitate a vietii mai buna a pacientilor ce trec pragul spitalelor sau care au nevoie de servicii medicale in ambulator ori la nivel de medic de familie. Totul pleaca de la legislatie, spune Radu Ganescu."De obicei, lucrurile care se reglementeaza la Bucuresti sunt foarte interpretabile. Stim cu totii ca legislatia pe care o avem e foarte stufoasa, avem hotarari de guvern care se bat cap in cap cu legile, si de multe ori sunt interpretate diferit la nivel de management de spitale", a explicat reprezentantul pacientilor."Trebuie simplificata aceasta legislatie in materie de sanatate si, din punctul meu de vedere, acesta ar fi un prim pas daca ne dorim la o reforma in Sanatate. Sa existe norme clare pentru toata lumea, indiferent ca vorbim de un spital de la Bucuresti sau de un altul de la Husi", a mai spus Ganescu.Un alt punct cheie pe care ar trebui sa il atinga reforma sanitara e legat de managementul profesionist din spitale "Nici macar in institutii precum DSP-uri sau case de sanatate nu exista management profesionist. Iar managementul neprofesionist duce la erori si la necunostinte in legislatie. E normal sa ai necunostinte daca esti avocat, inginer sau profesor ori daca esti de alta profesie si nu ai specialitate de management de sanatate", a completat Radu Ganescu.De pilda, aducerea unui management profesionist la nivelul managementului spitalelor si modificarea concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, un proiect major din mandatul precedent al lui Vlad Voiculescu, a impartit in doua lumea medicala."Nu exista educatie continua in sistemul medical. Asistentii si medicii, daca vor sa mearga la cursuri, isi platesc din propriul buzunar. La noi nu se investeste in profesionalismul echipelor medicale si apoi ne miram cu totii ca medicii si asistentele de prima linie COVID se pot infecta pentru ca nu stiu sa foloseasca manusile sau combinezoanele. Ne invartim intr-un cerc vicios", mai spune reprezentantul pacientilor.In privinta medicilor pe care Romania ii formeaza, medicul Sorin Paveliu subliniaza ca tara noastra produce totusi mii de doctori an de an.Referitor la infrastructura spitaliceasca, specialistii afirma ca o nevoie reala este finantarea adecvata a acestora."Fara a aduce un surplus de finantare, de exemplu in acele spitale care au o singura intrare si o singura iesire, nu poti face nimic. Sunt necesare circuite separate pentru gunoaie, asta nu se respecta intotdeauna, sunt circuite de asteptare care nu sunt respectate. Toate aceste lucruri inseamna amenajari, adica modificari de structura, iar asta se face doar prin finantare", conchide Radu Ganescu.