VIDEO Membri ai Cabinetului Citu, dupa vaccinarea anti COVID-19. Dan Barna: "Doar asa scapam de pandemie"

"E foarte important ca Romania sa reintre intr-o ordine fireasca si o logica de sanatate fireasca. Le recomand tuturor sa se inscrie si sa se vaccineze pentru ca e singura cale de a iesi din logica pandemiei si a intra intr-o logica fireasca, de tara normala care se dezvolta. Vaccinul e sigur. Va recomand tuturor sa mergeti sa va vaccinati!", a declarat Dan Barna , vicepremier.La randul sau, Kelemen Hunor, vicepremier, a punctat ca "prin vaccinare putem depasi aceasta etapa a pandemiei"."Putem reveni la viata noastra normala. Nu e niciun pericol, e un vaccin modern, e un vaccin de tip nou, ne vom", a declarat Kelemen Hunor.Si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a facut declaratii dupa administrarea primei doze."M-am vaccinat cu incredere. Am incredere in stiinta. Ii indemn pe toti romanii sa se vaccineze, indiferent ca nu au contactat aceasta boala, sau au trecut prin boala asa cum am trecut si eu", a spus Lucian Bode."Sunt convins ca doar in acest fel putem sa punem capat acestei pandemii care ne-a dat peste cap ritmul vietii in 2020. Sunt convins ca acest vaccin este unul sigur care ma poate ajuta atat pe mine si prin gestul meu pot sa-i ajut si pe cei de langa mine. De asemnea, este un demers de etica pentru a respecta efortul care s-a facut de catre institutile statului implicate in lupta cu aceasta pandemie", a declarat si ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca La randul sau, Bogdan Aurescu , ministrul de Externe, a povestit dupa vaccinare ca si-a pierdut mama in decembrie."A murit din cauza unei alte afectiuni, nu COVID-19. Mama a lucrat in cercetare medicala si de la ea am aflat cat de benefice sunt vaccinurile pentru sanatatea populatiei. Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar am suferit si mai mult pentru ca nu am putut sa o imbratisez si sa o sarut. De asta va rog sa va vaccinati ca in felul asta puteti sa va imbratisati si sarutati parintii", a declarat ministrul.Vaccinarea este "o premisa esentiala pentru revenirea la normalitate si pentru relansarea economica", a declarat, miercuri, si ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, care s-a imunizat anti COVID-19."Am facut vaccinul astazi. A fost usor, a fost simplu. Nu doare. Vaccinarea este o premisa esentiala pentru revenirea la normalitate si pentru reluarea activitatii economice si, in primul rand, pentru relansare economica. Asadar, va recomand, va indemn: veniti cu incredere, vaccinati-va!", a spus Nazare.