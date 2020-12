Cu ce buget se lauda Primaria Capitalei in 2021. Cati bani va avea la dispozitie Nicusor Dan

"O sa avem un buget cu venituri de cam 4,5 miliarde de lei, asa cum au fost veniturile din ultimii ani, cu o mica crestere progresiva, 4 miliarde, 4,1, 4,2. Important este, pentru credibilitatea noastra ca institutie, sa avem un buget realist, in sensul ca, daca stim ca vom incasa 4,5 miliarde, sa punem in buget ca vom incasa suma asta de 4,5 miliarde, nu ca la precedenta administratie care spunea ca va incasa 7 miliarde si jumatate si pana la urma tot 4 miliarde incasa", a declarat Nicusor Dan, miercuri seara, intr-o emisiune la Digi 24.El a precizat ca "undeva la 1 februarie" va fi aprobat bugetul pentru anul 2021.Nicusor Dan a adaugat ca in prezent conturile Primariei Capitalei sunt blocate din cauza debitelor."Popririle sunt de 40 de milioane, au fost de 80 de milioane la momentul in care am intrat in Primarie, acum sunt de 40 de milioane de lei. Nu ne permitem sa le platim, evident, dar e mult mai putin 40 de milioane decat 3 de miliarde, acolo este problema uriasa, am reusit sa reducem doar partea de datorii pe care le avem catre sectorul de termie", a spus Dan.El sustine ca mare parte din datoria Primariei Capitalei o reprezinta subventia catre societatea de transport public, alta parte consta in subventia pentru termoficare, dar a aratat ca Primaria are de asemenea datorii la constructori care au lucrat pe santierele deschise pentru lucrari comandate de administratia locala, dar si datorii din litigii, dintre care cel mai cunoscut este cel cu familia Constanda."Strategia este pur si simplu sa recunoastem aceste datorii sa le reesalonam si in bugetul pe 2021 (...) sa prevedem plata datoriilor si plata cheltuielilor de functionare urmand ca, cu ajutorul Ministerului de Finante, sa ridicam rata de indatorare", a explicat Nicusor Dan.El a spus ca este "rezonabil" ca un oras precum Bucurestiul sa se poata imprumuta mai mult, iar bancile "abia asteapta" sa acorde credite administratiei Capitalei.El a precizat ca mai multe lucrari sunt blocate din cauza lipsei de fonduri, criticand fosta conducere a Primariei Bucuresti pentru modul in care a executat bugetul."Nu se poate - si aici ma refer la administratia precedenta - sa nu-ti planifici bugetul astfel incat la sfarsit de mandat sa termini cu datorii de trei sferturi din bugetul anual. Realmente, este incalificabil ceea ce s-a intamplat. Incepusera sa se vada efectele acestei crize financiare inca din mandatul precedentului primar", a declarat Nicusor Dan.In ceea ce priveste zonele din care administratia locala ar urma sa faca economii, primarul general sustine ca o parte din cheltuieli poate fi eliminata de la companiile municipale si prin "anumite restructurari" ale administratiei.