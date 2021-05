Ministerul Sanatatii a publicat raportul privind mortii de COVID-19. In 2020 au fost inregistrate 16.120 de decese DOCUMENT

Actualizarea numarului de decese

Ministrul Sanatatii a prezentat joi date din raport , evitand sa precizeze daca il va face public.Ulterior, premierul Florin Citu i-a transmis ministrului Sanatatii sa il prezinte public."Am vazut acest raport mai devreme. Eu o incurajez pe doamna ministru sa prezinte public acest raport ca sa nu existe niciun fel de dubii. Sa-l faca public atunci ca sa fie foarte clar", a afirmat premierul."S-au analizat mai multe surse de informatii: analiza surselor oficiale, ale datelor care vin de la Institutul National de Statistica arata ca in 2020: 16.720 de decese cu COVID-19", a spus ieri Ioana Mihaila."Asa cum s-a intamplat si in alte tari se recomanda o actualizarea a numarului de decese, actualizare care trebuie sa plece de la certificatele constatatoare ale decese", a explicat Ioana Mihaila."In acest moment avem doar diferente intre datele care au fost raportate intre diferite platforme. Prin compararea datelor vom putea vedea in care dintre judete putem ameliora mai mult procesul de raportare", a completat ministrul Sanatatii.

Raport-Comisie-decese-COVID_7.05.2021 by Sinziana Verestiuc on Scribd